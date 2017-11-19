Eryüksel'den Akhisarspor'a övgü

AKHİSAR, (DHA) - SÜPER Lig\'de son 3 maçı 1 puanla geçtikten sonra zorlu Beşiktaş deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Teleset Mobilya Akhisarspor\'a Başkan Hüseyin Eryüksel\'den övgü geldi. Üst üste mağlubiyetler sonrası deplasmanda Beşiktaş karşısında alınan 1 puanın sevindirici olduğun söyleyen Hüseyin Eryüksel, \"Bu puanın bize moral olacağına inanıyorum. Rakibe tartışmalı bir kırmızı kartla 10 kişi kaldıktan sonra maç 7 dakika uzamasına rağmen direndik. Önümüzdeki haftalarda tekrar çıkışa geçeceğiz. Özellikle ikinci yarıda. Ligdeki 6\'ncı sezonumuzda ilk kez yeni yapılan evimiz Spor Toto Akhisar Stadı\'na kavuşacağız. Bu stat bizim en büyük avantajımız olacak. Taraftarımızın desteğiyle rakiplerimize deplasmanı yaşatacağız\" dedi.