Erwin Koeman: Artık kazanma zamanı

Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılması sonrasında geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Erwin Koeman, Aytemiz Alanyaspor maçına büyük önem veriyor. Süper Lig’de uzun süredir galip gelemeyen Sarı-Lacivertliler’de Koeman, taraftarın desteğiyle bu hasrete son vermek istediklerini belirtip, “Artık kazanma zamanı. Hiçbir mazeretimiz olmamalı, olmayacak da... Taraftarımızı yanımıza alıp, camia ve kulübümüz için savaşacağız” ifadelerini kullandı.

‘Bir üst seviyeye çıkmalıyız’

“Bu karşılaşmayı kazanmamız halinde Süper Lig’e tekrar bir dönüş yapma şansı yakalayacağız” diyerek sözlerine devam eden tecrübeli çalıştırıcı, “Ligdeki durumumuz elbette bize ve camiamıza yakışmıyor. Galatasaray derbisinde ve Anderlecht maçındaki oyunumuzu bir üst seviyeye yükseltip, bir an önce ligde üst sıralara çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

Eğer Fenerbahçe yine puan kaybederse...

Süper Lig’de evindeki son dört maçta galip gelemeyen Fenerbahçe (2B 2M), bu maçta da puan kaybederse Mayıs- Ekim 1990’dan bu yana iç sahadaki en uzun galibiyetsiz serisini gerçekleştirmiş olacak. Sarı-Lacivertliler, 1990’daki seride evinde altı maç kazanamamıştı (4B 2M). Ayrıca ligdeki son 10 maçında bir kez galip gelen ve bu maçların beşini kaybeden Fenerbahçe (4B), ligde aynı sayıda mağlubiyeti bundan önceki 44 maçta görmüştü.