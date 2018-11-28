Erwin Koeman: "Herkes neler olacağını bilmek ister; üstlerime sormanız gerek"

\"Çok şey gördüm\"

\"Bu durum oyuncular için sıkıntı yaratmamalı\"

\"Ben gördüklerimden bir sonuç çıkardım\"

Roman Neustadter: \"Sadece takıma katkı sağlamak istiyorum\"

\"Şansın yanımızda olmadığını düşünüyorum\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ile sarı lacivertli futbolcu Roman Neustadter, Dinamo Zagreb ile yarın oynayacakları UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta mücadelesi öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Ülker Stadyumu\'nda yapılan basın toplantısına görüşlerini bildirerek başlayan Koeman, \"Gruptaki durumumuzu biliyoruz. Yarın turu geçmeyi garantileme şansımız var. Hedefimiz bu olmalı, hedefimiz de bu. Son derece açık\" dedi.

\"ÇOK ŞEY GÖRDÜM\"

Göreve 3 Ağustos\'ta başladığını hatırlatan Hollandalı çalıştırıcı, \"6-7 haftalık bir dönemi kaçırdım. En önemli haftalar o haftalardı. Ben ilk başladığımda Benfica maçına çok yakındık. Çok şey gördüm, bunları basına söylemek istemiyorum. Ben neler gördüğümü biliyorum\" ifadelerini kullandı.

\"BU DURUM OYUNCULAR İÇİN SIKINTI YARATMAMALI\"

Takımdaki geleceği ile ilgili bir soruya Koeman, \"Herkes neler olacağını bilmek ister. Bu soruyu üstlerime sormanız gerekiyor. Şu anda buradayız ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oyuncular için sıkıntı yaratmamalı bu durum. İşiniz performans göstermek. Bu takımı bir şekle sokabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Pozisyonlarımızı biliyoruz, çok şey yapmamız gerekiyor. Milli arada birçok oyuncumuz birçok ülkeye seyahat etti. Yarınki galibiyet çok önemli. Kazanmamız halinde kafamızdaki stres daha az olacaktır\" yanıtını verdi.

\"BEN GÖRDÜKLERİMDEN BİR SONUÇ ÇIKARDIM\"

Çok şey gördüğü ancak söylemek istemediği demeciyle ilgili gelen bir soruya cevap veren Koeman, \"O kısımla ilgili bir şey söylemeyeceğim, özel bir konu. Herkes kötü bir şey söylediğimi sanıyor. Ben gördüklerimden bir sonuç çıkardım. Son derece açık benim kafamda\" diye konuştu.

Koeman son olarak Trabzon\'da aldıkları mağlubiyetle ilgili çözmeleri gereken durumlar olduğunu söyleyerek, \"Pazar günü bir mağlubiyet aldık, çözmemiz gereken durumlar var. 8 maç vardı bizi bekleyen. Biz bu maçlara çıkmaktan memnunuz. Zor bir durumdayız ama maçlara çıkmak istiyoruz. Maçlara çıkmak bize iyi gelecek\" dedi ve sözlerini noktaladı.

NEUSTADTER: \"SADECE TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM\"

Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter ise çok uzun soluklu planlar yapmadığını belirterek, \"Kariyer planım yarınki maçı kazanmak. 6 ay sonrası veya 2 hafta sonrasını düşünmüyorum. Sadece takıma katkı sağlamak istiyorum. Güven kazanmak istiyorum, maçları kazanmak istiyorum. Diğer hiçbir şeyi bilmiyorum, sadece yarına odaklanıyorum. O kadar uzağa bakmıyorum\" diye konuştu.

\"ŞANSIN YANIMIZDA OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM\"

Takımdaki kötü gidişat ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Neustadter, şunları söyledi: \"Bunun cevabını vermek zor. Çok fazla şey bir araya geldi. Takım istiyor, çalışıyor. Gol atmak istiyoruz, savunma yapmak istiyoruz. Bir süre, Trabzonspor maçına kadar performansımız yükseldi ancak Trabzonspor maçında tekrar bir düşüş yaşadık. Şansın da yanımızda olmadığını düşünüyorum. Bazı maçlar var, 1-0\'ı bulsak biz avantajlı olacaktık ancak olmadı. Bunları başaramadık. Umarım yarın bunu başarırız ve ilk golü atan taraf oluruz.\"

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