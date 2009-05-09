Eruygur’un yazarlar listesi!

Ergenekon iddianamesinin eklerinde yeralan ve emekli Org. Şener Eruygur’dan ele geçirilen belgede, 17 gazeteden 294 köşe yazarının ‘1. Öncelikli’ ya da ‘2. Öncelikli’ olarak sınıflandırıldığı görülüyor
Milliyet'in haberine göre; Ergenekon 2. iddianamesinin ek klasörleri arasında 17 farklı gazetede çalışan 294 köşe yazarının “1. Öncelikli Yazarlar”, “2. Öncelikli Yazarlar” ve “Diğer Yazarlar” şeklinde sınıflandırıldığı bir dosya da yer aldı. Emekli Orgeneral Şener Eruygur‘dan ele geçirilen “Yazarlar” başlıklı 16 sayfalık dosyada, 294 yazar, çalıştıkları gazetelere göre gruplara ayrılmış, daha sonra bu gruplar da kendi içerisinde “öncelik” sırasına göre alt gruplara ayrılmış. Hürriyet, Posta, Radikal, Sabah gibi gazetelerin yanı sıra Vakit, Ortadoğu ve Evrensel gibi gazeteler de yer alıyor. Dosyada Milliyet gazetesiyle ilgili bir değerlendirme yer almıyor.
2003 yılında hazırlandığı tahmin edilen (O tarihte listede görünen yazarlardan bir bölümü bugün başka gazetelerde görev yapıyor) liste şöyle: Hürriyet
1.Öncelikli Yazarlar: Cüneyt Ülsever, Emin Çölaşan, Ferai Tınç, Oktay Ekşi, Sedat Ergin, Yalçın Doğan
2.Öncelikli Yazarlar: Bekir Coşkun, Enis Berberoğlu, Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, Hadi Uluengin, Tufan Türenç, Yalçın Bayer
Diğer Yazarlar: Ali Atıf Bir, Ayşe Arman, Doğan Hızlan, Ege Cansen, Ercan Kumcu, Erdal Sağlam, Gila Benmayor, Nurten Erk, Şükrü Kızılot Radikal
1.Öncelikli Yazarlar: İsmet Berkan, Mehmet Ali Kışlalı, Murat Yetkin
2.Öncelikli Yazarlar: Erdal Güven, Gündüz Aktan, Hakkı Devrim, Mine Kırıkkanat, Murat Belge, Neşe Düzel, Türker Altan, Yıldırım Türker
Diğer Yazarlar: Adnan Ekinci, Alex Akimoğlu, Esin Çetinel, H. Bülent Kahraman, Mahfi Eğilmez, Mehmet Besimoğlu, Metin Ercan, Serdar Kuzuloğlu, Nur Çintay, Perihan Mağden, Tarhan Erdem, Uğur Civelek, Uğur Gürses Akşam
1.Öncelikli Yazarlar. Kemal Yavuz, Tuncay Özkan
2. Öncelikli Yazarlar: Coşkun Kırca, İsmail Küçükkaya, Nuray Başaran, Oya Berberoğlu, Semih İdiz, Serdar Turgut, Zülfikar Doğan
Diğer Yazarlar: Ali Tezel, Burhan Ayeri, Cem Tecimen, Deniz Gökçe, Güler Kömürcü, Nurcan Akad, Şakir Süter, Yalçın Pekşen, Zeynep Atikkan Vatan
1.Öncelikli Yazarlar: Güngör Mengi, Okay Gönensin
2.Öncelikli Yazarlar: Metin Münir
Diğer Yazarlar: Ahmet Vardar, Bilal Çetin, Deniz Arman, Haşmet Babaoğlu, Kamil Mutluer, Murat Birsel, Ruhat Mengi, Ruşen Çakır, Salih Neftçi, Selahattin Duman, Tuğçe Baran, Zülfü Livaneli Sabah
1.Öncelikli Yazarlar: Mehmet Barlas, Erdal Şafak, Muharrem Sarıkaya
2.Öncelikli Yazarlar: Ali Kırca, Aslı Aydıntaşbaş, Mehmet Altan, Necati Doğru, Ömer Lütfi Mete, Soli Özel, Yavuz Donat
Diğer Yazarlar: Abdurrahman Yıldırım, Ahmet Hakan, Balçiçek Pamir, Emre Aköz, Ergun Babahan, Güntay Şimşek, Hıncal Uluç, Mansur Forutan, Mehmet Tezkan, Okan Müderrisoğlu, Ömer Üründül, Refik Durbaş, Savaş Ay, Umur Talu Yeni Şafak
1. Öncelikli Yazarlar: Fehmi Koru (Taha Kıvanç), Ahmet Taşgetiren, Ali Bayramoğlu, Hüsnü Mahalli
2. Öncelikli Yazarlar: Kürşat Bumin, Koray Düzgören, Mehmet Ocaktan, Mustafa Karaalioğlu
Diğer Yazarlar: Ahmet Kekeç, Akif Emre, Cevdet Akçalı, İhsan Deniz, Nurettin Canikli, Sadık Albayrak, Tahsin Sınav, Yusuf Kaplan Zaman
1.Öncelikli Yazarlar: (yok)
2.Öncelikli Yazarlar: Ali Bulaç, Etyen Mahçupyan, Hasan Ünal
Diğer Yazarlar: Abdullah Aymaz, Ali Ünal, A.Turan Alkan, Ekrem Dumanlı, Hilmi Yavuz, Mehmet Niyazi, Mustafa Gün, Nevval Sevindi, Ufuk Şanlı İşte listenin tamamı