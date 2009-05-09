Eruygur’un yazarlar listesi!

Hürriyet

Radikal

Akşam

Vatan

Sabah

Yeni Şafak

Zaman

İşte listenin tamamı

Milliyet'in haberine göre; Ergenekon 2. iddianamesinin ek klasörleri arasında 17 farklı gazetede çalışan 294 köşe yazarının “1. Öncelikli Yazarlar”, “2. Öncelikli Yazarlar” ve “Diğer Yazarlar” şeklinde sınıflandırıldığı bir dosya da yer aldı. Emekli Orgeneral Şener Eruygur‘dan ele geçirilen “Yazarlar” başlıklı 16 sayfalık dosyada, 294 yazar, çalıştıkları gazetelere göre gruplara ayrılmış, daha sonra bu gruplar da kendi içerisinde “öncelik” sırasına göre alt gruplara ayrılmış. Hürriyet, Posta, Radikal, Sabah gibi gazetelerin yanı sıra Vakit, Ortadoğu ve Evrensel gibi gazeteler de yer alıyor. Dosyada Milliyet gazetesiyle ilgili bir değerlendirme yer almıyor.2003 yılında hazırlandığı tahmin edilen (O tarihte listede görünen yazarlardan bir bölümü bugün başka gazetelerde görev yapıyor) liste şöyle:1.Öncelikli Yazarlar: Cüneyt Ülsever, Emin Çölaşan, Ferai Tınç, Oktay Ekşi, Sedat Ergin, Yalçın Doğan2.Öncelikli Yazarlar: Bekir Coşkun, Enis Berberoğlu, Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, Hadi Uluengin, Tufan Türenç, Yalçın BayerDiğer Yazarlar: Ali Atıf Bir, Ayşe Arman, Doğan Hızlan, Ege Cansen, Ercan Kumcu, Erdal Sağlam, Gila Benmayor, Nurten Erk, Şükrü Kızılot1.Öncelikli Yazarlar: İsmet Berkan, Mehmet Ali Kışlalı, Murat Yetkin2.Öncelikli Yazarlar: Erdal Güven, Gündüz Aktan, Hakkı Devrim, Mine Kırıkkanat, Murat Belge, Neşe Düzel, Türker Altan, Yıldırım TürkerDiğer Yazarlar: Adnan Ekinci, Alex Akimoğlu, Esin Çetinel, H. Bülent Kahraman, Mahfi Eğilmez, Mehmet Besimoğlu, Metin Ercan, Serdar Kuzuloğlu, Nur Çintay, Perihan Mağden, Tarhan Erdem, Uğur Civelek, Uğur Gürses1.Öncelikli Yazarlar. Kemal Yavuz, Tuncay Özkan2. Öncelikli Yazarlar: Coşkun Kırca, İsmail Küçükkaya, Nuray Başaran, Oya Berberoğlu, Semih İdiz, Serdar Turgut, Zülfikar DoğanDiğer Yazarlar: Ali Tezel, Burhan Ayeri, Cem Tecimen, Deniz Gökçe, Güler Kömürcü, Nurcan Akad, Şakir Süter, Yalçın Pekşen, Zeynep Atikkan1.Öncelikli Yazarlar: Güngör Mengi, Okay Gönensin2.Öncelikli Yazarlar: Metin MünirDiğer Yazarlar: Ahmet Vardar, Bilal Çetin, Deniz Arman, Haşmet Babaoğlu, Kamil Mutluer, Murat Birsel, Ruhat Mengi, Ruşen Çakır, Salih Neftçi, Selahattin Duman, Tuğçe Baran, Zülfü Livaneli1.Öncelikli Yazarlar: Mehmet Barlas, Erdal Şafak, Muharrem Sarıkaya2.Öncelikli Yazarlar: Ali Kırca, Aslı Aydıntaşbaş, Mehmet Altan, Necati Doğru, Ömer Lütfi Mete, Soli Özel, Yavuz DonatDiğer Yazarlar: Abdurrahman Yıldırım, Ahmet Hakan, Balçiçek Pamir, Emre Aköz, Ergun Babahan, Güntay Şimşek, Hıncal Uluç, Mansur Forutan, Mehmet Tezkan, Okan Müderrisoğlu, Ömer Üründül, Refik Durbaş, Savaş Ay, Umur Talu1. Öncelikli Yazarlar: Fehmi Koru (Taha Kıvanç), Ahmet Taşgetiren, Ali Bayramoğlu, Hüsnü Mahalli2. Öncelikli Yazarlar: Kürşat Bumin, Koray Düzgören, Mehmet Ocaktan, Mustafa KaraalioğluDiğer Yazarlar: Ahmet Kekeç, Akif Emre, Cevdet Akçalı, İhsan Deniz, Nurettin Canikli, Sadık Albayrak, Tahsin Sınav, Yusuf Kaplan1.Öncelikli Yazarlar: (yok)2.Öncelikli Yazarlar: Ali Bulaç, Etyen Mahçupyan, Hasan ÜnalDiğer Yazarlar: Abdullah Aymaz, Ali Ünal, A.Turan Alkan, Ekrem Dumanlı, Hilmi Yavuz, Mehmet Niyazi, Mustafa Gün, Nevval Sevindi, Ufuk Şanlı