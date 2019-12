Eruygur'un irtica karnesinde İzmir dördüncü

Eruygur’da bulunan bir belgede ‘irticai tehdit’ sıralamasında İstanbul birinci. İstanbul’u Ankara, Diyarbakır, İzmir ve Konya takip ediyor. Antalya’nın karnesi Erzurum ve Kayseri’den daha kötü



Milliyet’in haberine göre; Ergenekon davası sanıklarından eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur’da ele geçirilen belgeler arasında, 81 ilin bulunduğu, “İllerin İrticai Tehdit Durumuna Göre Sıralandırması” isimli bir belge de yer aldı. “Gizli” ibareli belgeye göre, İstanbul “irticai tehdit” sıralamasında birinci sırada. İstanbul’u, Ankara ve Diyarbakır takip ediyor.

Bir raporun eki olduğu tahmin edilen ve kim tarafından, hangi tarihte hazırlandığına dair bir bilgi bulunmayan belgeye göre, iller, “ham puan” “sayısal not” “harf grubu” ve “sınıf” gibi ölçütlerle değerlendirilmiş.



Listeye göre, irtica tehdidinin en yoğun olduğu 16 il A kategorinde gösteriliyor. Bu illerin 100 üzerinden puanı ise 85 ve üstünde. B sınıfında 14, C grubunda 12, D grubunda 22, E grubunda 9 ve F grubunda ise 8 il yer alıyor.



İstanbul birinci, Ankara ikinci sırada



Belgeye göre, iller sınıflara da ayrılmış. Ancak, irtica tehdidinin en yoğun il olduğu kabul edilen İstanbul’a “özel” diye ayrı bir sınıf açılmış. Diğer iller ise 1’den 4’e kadar rakamlarla sınıflara ayrılmış.



Tehdit sıralamasında İstanbul’u Ankara ve Diyarbakır takip ediyor. Listenin dördüncü sırasında İzmir’in bulunması dikkat çekiyor. İzmir’in hemen ardından Konya geliyor. Yine Akdeniz’in en önemli tatil kenti Antalya’nın karnesi “muhafazakâr” olarak bilinen Erzurum ve Kayseri gibi illerden daha kötü. Antalya listede 6. sırada yer alıyor. Listenin en sonunda ise Tunceli yer alıyor.



Not ve puan verilmiş



Belgede, çizelgede yer alan not ve puanların hangi ölçütlere göre verildiği konusunda bilgi bulunmuyor. Belgede ayrıca, ASAF (TMK) ve ASAF (Mevcut) başlıkları altında da illerin karşısında tim, unsur, subay, astsubay, uzman çavuş gibi başlıklar altında çeşitli rakamlar yer alıyor.