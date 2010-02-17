Eruygur'dan 'Hafıza Kaybı' raporu

T24 - "İkinci Ergenekon" davasının tutuksuz sanıklarından emekli Orgeneral Şener Eruygur, "haber alma ödeneğinin kullanımı"na ilişkin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına "hafıza kaybı" raporu gönderdi.



Alınan bilgiye göre, Eruygur'un, Jandarma Genel Komutanlığı döneminde kullanılan örtülü ödeneğe ilşkin soruşturma yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığına "hafıza kaybı" raporu gönderdiği ve bu aşamada ifade vermeyeceğini bildirdiği belirtildi. İkinci "Ergenekon" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuksuz sanık Eruygur'u Adli Tıp Kurumuna sevk etmesinin beklendiği, bunun gerçekleşmemesi durumunda soruşturma savcılarına bu kuruma sevk edilme işlemlerinin yapılabileceği belirtildi.



Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora göre de soruşturmaya ilşkin ne yapılabileceğinin belirleneceği öğrenildi.