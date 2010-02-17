T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eruygur'dan 'Hafıza Kaybı' raporu

"İkinci Ergenekon" davasının tutuksuz sanıklarından emekli Orgeneral Şener Eruygur, cumhuriyet savcılarına "hafıza kaybı" raporu gönderdi.

17 Şubat 2010 02:00

T24 - "İkinci Ergenekon" davasının tutuksuz sanıklarından emekli Orgeneral Şener Eruygur, "haber alma ödeneğinin kullanımı"na ilişkin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına "hafıza kaybı" raporu gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Eruygur'un, Jandarma Genel Komutanlığı döneminde kullanılan örtülü ödeneğe ilşkin soruşturma yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığına "hafıza kaybı" raporu gönderdiği ve bu aşamada ifade vermeyeceğini bildirdiği belirtildi. İkinci "Ergenekon" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuksuz sanık Eruygur'u Adli Tıp Kurumuna sevk etmesinin beklendiği, bunun gerçekleşmemesi durumunda soruşturma savcılarına bu kuruma sevk edilme işlemlerinin yapılabileceği belirtildi.

Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora göre de soruşturmaya ilşkin ne yapılabileceğinin belirleneceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24