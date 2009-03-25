Eruygur uyuşturucu ticaretinden de suçlanıyor

Emekli Org. Şener Eruygur, ikinci iddianamede uyuşturucu madde ticaretiyle suçlanıyor.



Şener Eruygur'a yöneltilen suçlamalar şöyle:



Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, Askeri itaatsizliğe teşvik ve gizli bilgileri temin etmek, yasaklanan gizli bilgileri açıklama, devletin güveliğine ilişkin belgeleri temin etme, hile ile alma çalma, hukuka aykırı olarak verileri kaydetme, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silahları taşıma ve bulundurma, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM ortadan kaldırmaya veya görevini yapmayı engelleme, T.C. hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmayı engelleme, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, özel hayatın gizliliğini ihlal etme

