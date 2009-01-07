Eruygur okuyup yazamıyor, saaati bilmiyor!

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevinde merdivenden düşerek beyin kanaması geçiren emekli Orgeneral Şener Eruygur’un eşi Mukaddes Eruygur, eşinin okuma-yazmayı unuttuğunu, saatin kaç olduğunu da bilmediğini söyledi.



Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nden evine götürülen Eruygur haftanın belli günlerinde fizik tedavi için hastaneye gidiyor. Uzun süredir yattığı için kas zayıflaması ve kireçlenme sorunu da yaşıyor. Mukaddes Eruygur, eşinin sağlık durumuyla ilgili şunları anlattı:

"Düşme sonucu beyninde üç yerde kanama oldu, ölümden döndü. Psikologlar kaybettiği yeteneklerini kazanması için büyük çaba gösteriyor. Yürüme sorununu çözmek için fizik tedavisi devam ediyor. Kısmen de olsa iyileşmesi için en azından 2-3 yıl gerekiyor. Biz, buna da şükrediyoruz. En azından yanımızda, nefes alıyor."



Tolon raporu mahkemede



Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un sağlık durumuyla ilgili Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan bir rapor da İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Raporun içeriğini bilmediklerini söyleyen Tolon’un yakınları, mahkemenin rapora göre karar vereceğini, avukatların sağlık durumu nedeniyle Tolon’un tutuksuz yargılanması için başvurduklarını hatırlattılar.