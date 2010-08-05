-ERUH'TAKİ SALDIRI SİİRT (A.A) - 05.08.2010 - Siirt Emniyet Müdürlüğü Eruh ilçesinde düzenlenen teröristlerce kullanıldığı belirtilen 2 araca el konulduğunu açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ağustos 2010 tarihinde 21.40 sıralarında kimliği belirsiz, sayıları tespit edilemeyen PKK/KONGRA-GEL terör örgütü mensuplarınca Eruh İlçe Emniyet Amirliği ve lojman binasının ön ve arka tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulduğu belirtilerek, teröristlerin elektrikleri keserek başlattıkları çatışmanın yaklaşık yarım saat sürdüğü bildirildi. Saldırıda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü kadrosundan geçici olarak Siirt'te görevlendirilen polis memuru Ahmet Mutlu'nun açılan ilk ateşte şehit olduğu, Kocaeli kadrosunda görevli polis memuru Muzaffer Çetin, Eruh İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli polis memurları Şenol Duran ve Gürbüz Bilgin ile S.Y. isimli vatandaşın yaralandığı hatırlatıldı. Açıklamada, terör örgütü mensupları tarafından eylemde kullanılan bir aracın hastane lojmanlarının yanında terk edilmiş vaziyette bulunduğu, diğer kamyonetin ise Eruh İlçe Emniyet Amirliği binasının ön tarafında bulunduğu ve burada kimlikleri tespit edilen A.A., T.D. ve F.T. isimli terör örgütü mensuplarının üzerlerindeki silah ve mühimmat ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi. Olayda kullanılan araçta ölü ele geçirilen teröristlerin üzerinde 3 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 10 savunma tipi el bombası, 2 roketatar, fünye, şarjör ve mühimmatın elde edildiği ifade edilen açıklamada, emniyet lojmanının 4. kata atılan roket sonrasında, lojman dairesinde maddi hasar meydana geldiği ve şans eseri herhangi bir yaralamanın olmadığı belirtildi. Eruh Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda; M.M.O, A.E, E.K, F.O, N.B, H.A, M.B, L.K, A.E, B.B, M.Y, B.B, C.T, M.A, M.E.A, L.K, O.A, M.Ş.T, R.S, M.Ş.Y, E.K, R.T, F.A, İ.B., S.B., Ş.A'nın adreslerinde arama yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Araç sahibi A.E'nin ikametinde; av tüfeği ile 13 dolu fişek, çantada 2 takım leşker olarak tabir edilen gri ve toprak rengi gömlek, pantolon ve yelekten oluşan elbise, elde edilerek el konulmuş, şahıs ikametinde bulunamamış, daha sonra çalışmalar neticesinde ilçe merkezinde yakalanmıştır. M.M.O'nun ikametinde yapılan aramada, yakalanarak iphone üzerine takılı sim kartı ve dizüstü bilgisayara soruşturma kapsamında el konulmuştur. Toplam 27 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Eruh Cumhuriyet Savcısının talimatları sonucunda gözaltına alınan 14 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, diğer 13 şahsın savcılık soruşturma işlemleri devam etmektedir.''