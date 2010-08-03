-ERUH'TAKİ ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT SİİRT (A.A) - 03.08.2010 - Siirt'in Eruh ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı. Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saat 22.00 sıralarında PKK Kongra-Gel terör örgütü üyelerince Eruh Emniyet Amirliği ve lojmanlarına ön ve arka cepheden roketatarlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, açılan ilk ateş sonucu polis memuru Ahmet Mutlu'nun şehit olduğu, Muzaffer Çetin'in hafif yaralandığı belirtildi.