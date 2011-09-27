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Eruh'ta tuzaklanmış patlayıcı düzeneği

Siirt'in Eruh ilçesinde tuzaklanmış bir patlayıcı düzeneği bulundu...

27 Eylül 2011 03:00

T24 - Siirt'in Eruh ilçesinde tuzaklanmış bir patlayıcı düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, bir ihbarı değerlendiren Eruh Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ilçe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca yol kenarına yerleştirilmiş, toprağa gömülü vaziyette ve üzerinde plastik patlayıcı bulunan bir adet piknik tüpü, bir 1 adet el telsiz, 4 adet pil ve 80 santimetre kablo ile desteklenmiş düzenek bulunduğu belirtildi. 



El yapımı patlayıcı düzeneğin Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde tahrip edildiği bildirildi.



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