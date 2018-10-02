Eruh'ta teröristlerin kullandığı mağara bulundu

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı mağara bulundu. Mağara içerisinde çok sayıda ihtiyaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü Çayırlı Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonla ilgili Siirt Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:

\"Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yürütülen operasyonlar kapsamında; Siirt ili Eruh ilçesi Bilgili Köyü Çayırlı Mahallesinde icra edilen faaliyetlerde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 1 mağara tespit edilmiştir. Tespit edilen mağara ve eklentisinde yapılan ayrıntılı aramada, 1,5 kg çay, 2 kg kuru üzüm, 15 kg bulgur, 3 litre sıvı yağ, 20 kg un, 5 kg çamaşır deterjanı, 13 kg küp şeker, 3 battaniye ve daha birçok yaşam malzemeleri ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yerinde imha edilmiştir.\"



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