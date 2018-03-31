T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eruh'ta terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit (7)

SİİRT VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA Siirt'te 6 güvenlik korucusunu şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan ve jandarma özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 5 terörist öl

31 Mart 2018 00:25

SİİRT VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA
Siirt\'te 6 güvenlik korucusunu şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan ve jandarma özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 5 terörist öldürüldü. Siirt Valiliği\'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"30 Mart 2018 günü Siirt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Ormanardı köyü kırsalında operasyonel faaliyet icra etmekte olan Siirt İl jandarma Komutanlığı emrinde görevli bir JÖH ve iki Güvenlik korucusu timinin bulunduğu bölgeye yapılan saldırı sonrasında icra edilen operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 1 adet AK-47 kaleşnikof tüfek, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 bixi makinalı tüfek ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı icra edilen operasyonlar, azim ve kararlılıkla aralıksız devam etmektedir\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SİİRT VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA SiirtSiirt ValiliğiMartSiirt MerkezJandarma KomutanlığıOrmanardıSiirtKomutanlığıJÖHGüvenlikEtkisizAK47M16Vatandaşlarımızın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24