Eruh'ta terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit (7)

SİİRT VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Siirt\'te 6 güvenlik korucusunu şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan ve jandarma özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 5 terörist öldürüldü. Siirt Valiliği\'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"30 Mart 2018 günü Siirt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Ormanardı köyü kırsalında operasyonel faaliyet icra etmekte olan Siirt İl jandarma Komutanlığı emrinde görevli bir JÖH ve iki Güvenlik korucusu timinin bulunduğu bölgeye yapılan saldırı sonrasında icra edilen operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 1 adet AK-47 kaleşnikof tüfek, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 bixi makinalı tüfek ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı icra edilen operasyonlar, azim ve kararlılıkla aralıksız devam etmektedir\" denildi.