T24 LogoT24 Logo
Gündem

ERUH'TA JANDARMA KARAKOLUNA TACİZ ATEŞİ ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 20:41

-ERUH'TA JANDARMA KARAKOLUNA TACİZ ATEŞİ ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Teröristlerce Eruh'ta jandarma karakoluna taciz ateşi açıldığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, Siirt'in Eruh ilçesi, Eruh-Şırnak karayolu üzerinde konuşlu Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığına bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından dün saat 21.25'te taciz ateşi açıldığı belirtildi. Teröristlerin bulunduğu bölgenin karakolda mevcut silahlarla ateş altına alınması üzerine, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin bölgeyi terk ederek dağlık arazi kesimine kaçtıkları ifade edilen açıklamada, olayda herhangi bir zayiat meydana gelmediği bildirildi. Açıklamaya göre, Bitlis'in Tatvan ilçesi dağlık arazi kesiminde de dün saat 17.00'de güvenlik güçlerince yapılan faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca 18 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı mayın bulunarak, imha edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24