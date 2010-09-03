-ERUH'TA JANDARMA KARAKOLUNA TACİZ ATEŞİ ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Teröristlerce Eruh'ta jandarma karakoluna taciz ateşi açıldığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, Siirt'in Eruh ilçesi, Eruh-Şırnak karayolu üzerinde konuşlu Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığına bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından dün saat 21.25'te taciz ateşi açıldığı belirtildi. Teröristlerin bulunduğu bölgenin karakolda mevcut silahlarla ateş altına alınması üzerine, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin bölgeyi terk ederek dağlık arazi kesimine kaçtıkları ifade edilen açıklamada, olayda herhangi bir zayiat meydana gelmediği bildirildi. Açıklamaya göre, Bitlis'in Tatvan ilçesi dağlık arazi kesiminde de dün saat 17.00'de güvenlik güçlerince yapılan faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca 18 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı mayın bulunarak, imha edildi.