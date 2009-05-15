Eruh'ta iki korucu şehit

Siirt Eruh İlçesi Yatsıdağ ve Dağdöşü Köyleri arasındaki kırsal alanda PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan ve 2 korucunun şehit olduğu, 3 PKK'lının da ölü ele geçirildiği çatışmada 3 korucunun da yaralandığı bildirildi.



Çatışmada Ömer Dayanan'ın yanı sıra şehit olan ikinci korucunun adının Emir Demir olduğu öğrenildi. Yaralı 3 korucu helikopterle Siirt Askeri Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.



Güvenlik güçlerinin başlattığı geniş kapsamlı operasyonun ardından teröristlerin Çırav Dağı'na kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı ancak, Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından çembere alındığı bildirildi.

