-Eruh'ta iki çatışma SİİRT (A.A) - 04.11.2011 - Siirt Valiliği, Eruh ilçesinin kırsal kesiminde iki ayrı çatışmanın çıktığı ve bir korucunun yaralandığı, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonda Eruh ilçesi kırsalında saat 18.40 sıralarında bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmada bir geçici köy korucusunun yaralandığı, bir teröristin ölü ele geçirildiği belirtildi. Yaralanan korucunun helikopterle Siirt Asker Hastanesine kaldırıldııı ifade edilen açıklamada, ''Öte yandan Eruh İlçe Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu yine Eruh ilçemiz kırsalında Jandarma Özel Harekat Timleri ve geçici köy korucuları ile birlikte yürütülen operasyonlar kapsamında saat 19.30 sularında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile kısa süreli bir çatışma yaşanmış, bu çatışmada herhangi bir zayiat yaşanmamıştır'' denildi.