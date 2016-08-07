Eruh'ta çatışma; 1 asker şehit

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, operasyon yapan güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CNN Türk'ün haberine göre, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe Köyü kırsalında bir süre önce başlatılan operasyon kapsamında, bugün sabah saatlerinde PKK'lılar ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada PKK'lıların açtığı ilk ateşle 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler olay yerine sevk edilen helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bölgede Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na ait Atak helikopterleri ve jandarma özel harekat birliklerinin desteğiyle devam eden operasyonda, çatışma sonrası kaçan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan takip devam ediyor.