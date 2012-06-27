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Eruh'ta çatışma: 4 asker şehit

Eruh'un Milyanis bölgesinde PKK'lılarla çatışma çıktı

27 Haziran 2012 11:09

Siirt’in Eruh İlçesi kırsalında dün akşam güvenlik güçlerine pusu kuran PKK’lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma 4 asker şehit oldu.

Siirt’in Eruh İlçesi’nden Görendoruk Köyü Jandarma Karakolu’na dün akşam giden askerlere PKK’lı PKK'lılar pusu kurdu. Eruh’a 2 kilometre uzaklıktaki Gedikkaşar Mevkii’nde ormanlık araziye gizlenen PKK'lılar, askerlerin geçişi sırasında uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ilk ateşte Uzman Çavuş Mesut Günay şehit oldu. Askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede PKK'lılarla aralıklarla devam eden çatışmada şehit sayısının 4’e yükseldiği belirtildi.

Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’ndan kalkan Kobra helikopterleri, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lıların bulunduğu alanları yoğun ateş alıp bombaladı. Bölgede çatışmaların sürdüğü bildirildi.

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