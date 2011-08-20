Eruh'ta asker kamuflajı giyip saldırdılar

T24 - Siirt’in Eruh İlçesi’nde dün gece 2 askeri şehit eden, Pervari İlçesi’nde de kamu binalarına roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açan PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonlarda, 3’ü ölü toplam 4 PKK’lı terörist ele geçirildi







Milliyet'in haberine göre; ilçedeki saldırıda isabet alan bina ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.



Pervari ilçe merkezinde çatışmada ölen 2 teröristin cesetlerinin altına kaçan PKK’lıların bomba yerleştirerek güvenlik güçlerine tuzak kurdukları belirlendi. Gece cesetlere dokunmayan güvenlik güçleri, dün bombayı etkisiz hale getirdi. İlçede saldırının izleri de dün ortaya çıkarken, isabet alan bina ve araçlarda büyük hasar meydana geldi. 2 terör örgütü mensubunun kıyafetlerinin nano teknolojiyle üretilen kumaştan yapılan askeri kamuflaj olduğu tespit edildi. Cesetler üzerindeki incelemede öldürülen PKK’lıların başındaki keplerde ay yıldız işli olduğu belirlendi.



Baskından hemen önce Pervari İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli nöbetçinin kendisine yaklaşmakta olan PKK’lıyı giydiği kıyafet ve ay yıldızlı kep nedeniyle önce asker sandığı, ancak sırt çantasını görünce PKK’lı olabileceğini düşündüğü, ilk roketi yemesine karşın karşı ateşe başladığı öğrenildi.

Piknik tüplü tuzak



Roket saldırısının ardından binada konuşlanan özel harekâtçılar karşı ateşe başladı. Çıkan sıcak çatışmada, saldırı amacıyla gelen 10 kadar PKK’lıdan 2’si ölü olarak ele geçirilirken birisi de yaralandı. Öldürülen 2 PKK’lıdan her birinde 7 el bombası ve 150 mermi bulunduğu tespit edilirken, baskına gelen eylemcilerin beraberinde getirdikleri piknik tüplerinden imal edilen patlayıcıları araziye kurdukları, takip yapılması halinde bombaları patlatarak güvenlik güçlerine zayiat vermeyi amaçladıkları anlaşıldı.

