-ERUH'TA 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI ERUH (A.A) - 06.08.2010 - Siirt'in Eruh ilçesindeki çatışmanın ardından düzenlenen operasyon kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Eruh Emniyet Amirliği binası ve lojmanlarına yönelik terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen roketli saldırıdan sonra gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltında bulunanların sayısı 17 oldu. İfadeleri alınan 13 kişi savcılığa sevk edilirken, 4 kişinin de emniyetteki sorgusu sürüyor. Olayla ilgili toplam 27 kişi gözaltına alınmış, 14 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.