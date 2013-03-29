Eruh'a barış halayla geldi

KCK'dan tahliye olan Eruh Belediye Başkanı Melih Oktay, ziyaretine gelen Siirt Valisi Ahmet Aydın ve 3’üncü Komando Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, İl Jandarma Komutanı Albay Feridun Yürekli ile halay çekti.

Siirt Valisi Ahmet Aydın, 3’üncü Komando Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, İl Jandarma Komutanı Albay Feridun Yürekli ile incelemelerde bulunmak için gittiği Eruh İlçesi’nde, Belediye Başkanı BDP’li Melih Oktay ile birlikte davul- zurna eşliğinde halay çekti.

Vali Ahmet Aydın, AKP İlçe Başkanı Cevher Çiftçi ile birlikte kendisini karşılayan Belediye Başkanı BDP’li Melih Oktay’ı makamında ziyaret edip ilçenin durumuyla ilgili bilgi aldı.



Çocuklara hediye dağıttılar



Belediye ziyaretinden sonra Vali Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Melih Oktay ve komutanlar, 1992 yılında evinden PKK’lılar tarafından alındıktan sonra Salkımbağlar Mevkiinde öldürülen Adil Körpe’nin oğlu Cengiz Körpe’yi evinde ziyaret etti.

Vali Aydın, yaşanan son barış görüşmelerinden umutlu olduğunu ve ülkenin çok yakında müreffeh dönemi yakalayacağını belirterek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Vali Ahmet Aydın ve beraberindeki komutanlar, daha sonra Belediye Başkanı ile birlikte Halk Eğitim Merkezi konferans salonuna geçti. Heyeti karşılayan folklor ekibi, davul- zurna eşliğinde halay çekmeye başladı.

Vali ve komutanlarla, BDP’li Belediye Başkanı Melih Oktay da ekibe eşlik ederek hep birlikte halay çekti.