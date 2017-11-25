ERÜ'den pastırmalı levrek

KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi ile Kapadokya Üniversitesi Aşçılık Programı tarafından \'Uygulamalı Gastronomi Etkinliği\' düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler tarafından Kayseri\'nin dünya çapındaki simge lezzetlerinden biri olan pastırma ile deniz ürünü levrek balığı bir araya getirildi.

Turizm Fakültesi’nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof Dr. Murat Doğan ve Prof.Dr. Mustafa Kemal Apalak, Genel Sekreter Yard.Doç.Dr. Akın Ünal, Genel Sekreter Yardımcıları Fikret Kara ve Okutman Talat Hakan Erdem, Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Kapadokya Üniversitesi ortaklığında füzyon mutfak çalışması yapılarak, Kapadokya Üniversitesi Aşçılık Programı Başkanı öğretim görevlisi Remzi Güçlü ile öğrencilerin pastırma ve levreği bir araya getirdiğini söyledi. Bir ülkenin mutfağının gelişmesinin ancak akademik çalışmalar ile olacağına vurgu yapan Dekan Karamustafa, şöyle dedi:

\"Türk mutfağı olarak çok zengin bir kültüre sahibiz. Mutfağımızı dünya çapında duyurmakta üzülerek söylüyorum ki, biraz zayıf kaldık. Akademik düzeyde gastronomi eğitiminin zenginlemesiyle köklü mutfağımızın dünyaya duyurulmasında, pastırma ile levreğin buluşması gibi ürünler gelişebiliyor. Bu ürünler akademik düzeyde kayıt altına alınarak paylaşılabiliyor.”

Etkinlik, öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlik davetlilerin çok beğendiği pastırmalı levreğin davetlilere ikram edilmesi ardından son buldu.

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