ERÜ'de tilki şaşkınlığı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yerleşkesi\'nde gezinen tilki görenleri şaşırttı.

Türkiye’nin en büyük kampuslarından birine sahip olan ERÜ’de, güz dönemi final sınavlarının bitmesinden sonra adeta sessizliğe bürünen yerleşkede tilkilerin gezindiği görüldü. Merkez Talas İlçesi sınırları içerisinde yer alan kampus alanında bahar ayı ile birlikte ortaya çıkan ve öğrencilerin sempati duyduğu, ERÜ’nün sembolü haline gelen, kampus alanında gezinen tilki, öğrencilerin dikkatini çekti. ERÜ İletişim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi arasında görülen tilkinin yiyecek aradığı objektiflere yansırken, kış aylarında ERÜ kampusunda genellikle akşam saatlerinde görünen tilkilerin bu yıl ilk defa gündüz görünmesi ilgiyle izlendi