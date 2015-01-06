Ertuğrul'dan sürpriz karar; PTT 1. Lig'e gidiyor

Eskişehirspor teknik direktörlüğünden istifa eden Ertuğrul Sağlam sürpriz bir karara imza attı. Sağlam, 2005 - 2007 yılları arasında başarılı bir şekilde teknik direktörlüğünü yaptığı ve sonrasında Beşiktaş ile anlaşarak yollarını ayırdığı Kayserispor ile her konuda anlaştı.

Resmi anlaşma cuma günü

Ertuğrul Sağlam'ın görevden ayrılmasıyla hiç düşünmeden harekete geçen Kayserispor yönetimi Sağlam ile prensip anlaşmasına vardı. Tarafların cuma günü bir araya gelerek transferi resmiyete kavuşturacağı belirtildi.

Sağlam, yönetime rapor sunacak

Transfer dönemine girilmesiyle çok zaman kaybetmek istemeyen Kayserispor yönetimi, Ertuğrul Sağlam ile bu konuda hemfikir, Sağlam haftasonu takımla toplantı yaparak yönetime bir rapor sunacak.

Geçtiğimiz sezon PTT 1. Lig'e düşen ve sezon içinde Mutlu Topçu ile yollarını ayıran Kayserispor yeni bir teknik direktörle anlaşmamış ve yola Topçu'nun yardımcısı Cüneyt Dumlupınar ile devam etmişti.