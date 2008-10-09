‘Ertuğrul üzülmesin’



Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, görevinden istifa eden ve kendisini örnek aldığını söyleyen Ertuğrul Sağlam’a teşekkür etti, üzülmemesi tavsiyesinde bulundu



Sağlam’a ahlaken ve kişilik olarak övgüde bulunan Seba, “Beşiktaş Kulübü’ne geldiğinden bu yana hep başarılı işler yaptı. Onunla güzel günler paylaştık. Maalesef futbolda böyle durumlar yaşanabiliyor. Ona üzülmemesini söylüyorum. Hem hocalığıyla, hem de kişiliğiyle çok sevdiğim bir isim” ifadesini kullandı. Seba, kulüpte yaşanan kargaşa konusunda yorum yapmazken, hoşnut olmadığı da dikkatlerden kaçmadı.



Siyah-beyazlı dönemde bir dönem başkanlığa aday olan Fikret Orman da Ertuğrul Sağlam’ın davranışını takdirle karşıladığını söyledi, “Uzun bir dönem sonra ilk kez biri Beşiktaş duruşundan bir örnek gösterdi” ifadesini kullandı.



Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu da, Ertuğrul Sağlam’ın hem sporculuğunun, hem de teknik direktörlüğünün çok iyi olduğunu söyledi. Başesgioğlu, şöyle devam etti:



“Gönül arzu ederdi ki sezona başlayan teknik adam, sezonu bitirsin. Ama Türkiye’de bu sık sık oluyor, teknik direktör değişikliğine gidiliyor. Umarım bu karar hem kulüp için hem de Ertuğrul için faydalı olur.”

