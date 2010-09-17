-ERTUĞRUL SAĞLAM'DAN SERCAN'A GÖNDERME BURSA (A.A) - 17.09.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Bizim takımda tek başına oyunun skorunu değiştirecek, tek başına 5 kişiyi çalımlayıp gol atacak oyuncu yok. Öyle bir takım değiliz, öyle bir oyuncumuz da yok'' dedi. Ertuğrul Sağlam, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Galatarasay ve Sivasspor deplasmanlarının da bulunduğu zor fikstüre rağmen ligde 4'te 4 yapmayı başardıklarını belirterek, Gaziantepspor ve Bucaspor'la oynayacakları iki maçlık periyotların, ligdeki gelecekleri için önemli olduğunu söyledi. Sağlam, Valencia maçının ardından Ali Tandoğan ve Volkan Şen'in sakatlıkları bulunduğunu, Sercan Yıldırım'ın da gribal enfeksiyon geçirdiğini, bu futbolcuların Gaziantepspor maçında sahaya çıkacak hale gelmesini beklediklerini ifade etti. -VALENCIA MAÇININ ETKİSİ- Ertuğrul Sağlam, Valencia maçı yenilgisinin, takıma ve lige etkisinin sorulması üzerine, şunları söyledi: ''İşleri birbirine karıştırmamayı bugüne kadar becerebildik. Her kulvar bizim için önemli ama şunu biliyoruz ki önümüzdeki sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsak, edindiğimiz tecrübeleri önümüzdeki sezona taşımak istiyorsak, ligde iyi sonuçlar almak zorundayız. Sezon başında da Trabzonspor mağlubiyetin ardından herkes bunun etkisiyle toparlanamazlar diye düşünse de sezona iyi başlangıç yaptık. Valencia maçında üzüldük ama esas önemlisi lig olduğu için bu maçı unutup, lige konsantre olacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak Bursa şehri için büyük bir zevk, bunun keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Aradaki ekonomik denge farkını da hep beraber biliyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olalım diye çok büyük transferler yapıp ekonomik sıkıntı yaşama yolunu seçmedik. Çok büyük paralar harcayınca kısa vadede başarı elde edeceğiniz garantisi yok.'' -TAKIM OYUNUNUN ÖNEMİ- Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'un elde ettiği başarıda takım oyununun önemine değinerek, şunları ifade etti: ''Geçen sezon kadro değeri ve kalitesi olarak bizden çok daha iyi olan 10 tane takım sayabilirim ama takım oyunu oynayarak başarıyı üst düzeye çıkardık. Bir iki maç dışında oyun disiplininden uzaklaşmadık. Dolayısıyla bunları iyi yaptığımız için geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştık. Bizim takımda tek başına oyunun skorunu değiştirecek, tek başına 5 kişiyi çalımlayıp gol atacak oyuncu yok. Öyle bir takım değiliz, öyle bir oyuncumuz da yok. Biz, yardımlaşıp, takım oyunu oynayarak bir yere varabiliriz. Oyun disiplininden uzaklaşıp bireysel oynayınca bu takım başarılı olmuyor. Bizi biz yapan değerleri koruyup, daha üst düzeyde oynamak zorundayız.''