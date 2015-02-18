Ertuğrul Sağlam'dan Galatasaray itirafı

Eskişehirspor’dan ayrıldıktan sonra, sezon sonuna kadar dinlenmeye karar veren Ertuğrul Sağlam “Bursaspor’da çalışırken, Galatasaray’dan teklif aldım. Ama o an görevde olduğum için bunu kabul etmem mümkün değildi” dedi.

‘Büyük takımlardan birinde çalışmayı arzu ediyorum’

Sağlam, sözlerine şöyle devam etti:

“Bursaspor’da şampiyon olduktan sonraki süreçte çok teklif geldi. Ama bir takımla mukavelem devam ederken, sözleşmeyi sonlandırmak adına çok haklı bir gerekçem olmadığı sürece bu teklifi kabul etmem mümkün değil. 20-25 senede oluşturduğumuz saygınlığımıza zarar verir. Hem Bursaspor hem de Eskişehir’de çalışırken böyle bir teklif geldi. Bursaspor’da çalıştığımız dönemde Galatasaray’dan teklif geldi. Bundan sonra olma olasılığı var tabii. Amacım Türk futboluna hizmet etmek. Türkiye’de şanlı geçmişe sahip bütün takımlarımız bu kategoride yer alıyor. Benim şöyle bir saplantım yok. Burada futbol oynadım; dolayısıyla oynadığım takımda antrenörlük yapmam. Ya da buralarda antrenörlük yaptım. O camiaların sevmediği kulüplerde çalışmam şeklinde önyargılarım yok. Benim amacım bir Türk antrenör olarak Türk futboluna hizmet etmek. Futbolumuza yeni yetenekler kazandırmak. 4 sene üniversite okuduk. 3 sene yüksek lisans master yaptık. 7 sene bu işin eğitimini aldık. Üst düzeyde, çok uzun süren bir futbol geçmişimiz oldu. Bundan sonra katkı yapabileceğimiz düşündüğümüz anda teklifleri değerlendiririz."