-Ertuğrul Sağlam: Yasak kalkmalı BURSA (A.A.) - 06.09.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Yasaklarla hiçbir yere varamayacağımız ortada. Dolayısıyla bu yasakların ortadan kalkması gerekiyor'' dedi. Sağlam, Özlüce Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Bursa Valisi Şahabettin Harput'un, Bursa'da oynanacak Bursaspor-Beşiktaş maçına Beşiktaşlı taraftarların alınacağı yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine, söz konusu açıklamaya katıldığını belirtti. Hem Beşiktaş'ta hem de Bursaspor'da görev yaptığını, dolayısıyla her iki camiada da nazının bulunduğuna inandığını vurgulayan Sağlam, ''Yasaklarla hiçbir yere varamayacağımız ortada. Dolayısıyla bu yasakların ortadan kalkması gerekiyor. Ama tabi bu yasakların ortadan kaldırılması için de, bir defa futbolun içinde, futbolu yöneten, futbolu hareketlendiren bütün grupların bu türlü bir beraberliğe hazır olması gerekiyor'' diye konuştu. -Gelen ve giden futbolcular- Yeni transferler hakkında da açıklamalarda bulunan Sağlam, Bursaspor'un yaş ortalamasının ciddi anlamda aşağıya çekildiğini vurguladı. Sağlam, gelecek sezonları düşünerek oyuncu aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Takımdan ayrılan oyuncularımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde her şey gönüllerince olur. Eksik bulduğumuz mevkilere yeni oyuncu kardeşlerimizi dahil etmeye çalıştık. Özellikle sezon bittikten sonra yapmış olduğumuz transferlerde takımın yaş ortalamasını düşürdük. Önümüzdeki senelerdeki planlamaların da başlangıcını yaptık. En son aldığımız Musa ile beraber genç oyuncuları dahil etmeye çalıştık.''