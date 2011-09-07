T24 LogoT24 Logo
Spor

Ertuğrul Sağlam: Yasak kalkmalı BURSA (A.A.)

07 Eylül 2011 01:26

-Ertuğrul Sağlam: Yasak kalkmalı BURSA (A.A.) - 06.09.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Yasaklarla hiçbir yere varamayacağımız ortada. Dolayısıyla bu yasakların ortadan kalkması gerekiyor'' dedi. Sağlam, Özlüce Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Bursa Valisi Şahabettin Harput'un, Bursa'da oynanacak Bursaspor-Beşiktaş maçına Beşiktaşlı taraftarların alınacağı yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine, söz konusu açıklamaya katıldığını belirtti.  Hem Beşiktaş'ta hem de Bursaspor'da görev yaptığını, dolayısıyla her iki camiada da nazının bulunduğuna inandığını vurgulayan Sağlam, ''Yasaklarla hiçbir yere varamayacağımız ortada. Dolayısıyla bu yasakların ortadan kalkması gerekiyor. Ama tabi bu yasakların ortadan kaldırılması için de, bir defa futbolun içinde, futbolu yöneten, futbolu hareketlendiren bütün grupların bu türlü bir beraberliğe hazır olması gerekiyor'' diye konuştu. -Gelen ve giden futbolcular- Yeni transferler hakkında da açıklamalarda bulunan Sağlam, Bursaspor'un yaş ortalamasının ciddi anlamda aşağıya çekildiğini vurguladı. Sağlam, gelecek sezonları düşünerek oyuncu aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Takımdan ayrılan oyuncularımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde her şey gönüllerince olur. Eksik bulduğumuz mevkilere yeni oyuncu kardeşlerimizi dahil etmeye çalıştık. Özellikle sezon bittikten sonra yapmış olduğumuz transferlerde takımın yaş ortalamasını düşürdük. Önümüzdeki senelerdeki planlamaların da başlangıcını yaptık. En son aldığımız Musa ile beraber genç oyuncuları dahil etmeye çalıştık.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24