Ertuğrul Sağlam: Üretken olamadık



Trabzonspor deplasmanında 0-0'lık beraberlikle dönen Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, hücum bölgesindeki oyuncularının performansından yakındı.





Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada ofansif olarak çok üretken olamadıklarını söyledi.



Ertuğrul Sağlam, Trabzonspor'un geçmişi, futbola bakışı ve sezon başı yaptığı transferlerin etkisiyle maçı çok ciddiye aldıklarını belirterek, ''Taraftarların da desteğiyle bizim karşımızda kazanıp liderliği ele geçirmek, taraftarlarına büyük bir takımı yenme keyfini yaşatmak istiyorlardı. Bizim de amacımız iyi gidişatı devam ettirerek, kazanıp İstanbul'a dönmekti'' dedi.



Ofansif anlamda Trabzonspor karşısında sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sağlam, ''Oyunun genelinde ofansif olarak üretken olamadık. O bölgede oynayan oyuncularımız bu yeterliliği gösteremedi. Zaman zaman oyunda bölgeler bu tür aksaklıklara uğrayabiliyor. Oyunun belli bölümünde rakip üstünlük kurdu. Bu oyun karşılığında aldığımız bir puanın iyi puan olduğunu düşünüyorum. Gerçi oyunun son bölümünde pozisyonlar bulduk. Biraz dikkatli olabilsek 3 puan bulabilirdik. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Kazanamadık ama kaybetmedik'' dedi.



Sağlam, karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'nın oyunda sertliğe prim tanıdığını ve rakip takımdan yana takdir haklarını kullandığını da savundu.



Yattara'nın forma giymeyeceğini maç öncesi öğrendiklerini ifade eden Sağlam, bu futbolcunun yerine oynayan Serkan'ın da iyi bir futbol ortaya koyduğunu kaydetti.



Sağlam, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Holosko'nun ise Perşembe günkü maça kadar oynayacak düzeye geleceğini sözlerine ekledi.

