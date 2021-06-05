Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'u yalanladı: İstifa etmedim, görevim tebligatla sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Sağlam, kulübün istifa ettiği yönündeki açıklamasını yalanladı.

Yazılı açıklamasını sosyal medyadan paylaşan Sağlam, "Kasım 2019'da büyük bir hasret ve heyecanla başlayan Samsunspor teknik direktörlüğü görevim, 02.06.2021 Çarşamba sabahı şahsıma iletilen tebligatla sona ermiş bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Sezonu Süper Lig'e yükselen rakiplerimizle aynı puanda tamamladık"

Sezonu da değerlendiren Sağlam, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genel bir değerlendirme yaptığımızda, bir meydan okuma olarak başlayan geçen sezonu 6 puan geriden gelip 10 puan fark atarak şampiyonlukla tamamlamamız son derece önemli bir başarıydı. Bu sezon, pandemi şartları, önemli oyuncularımızın sakatlık süreleri, son haftalardaki saha dışı tuhaf gelişmeler ve içeride uğraşmak zorunda kaldığımız sorunlar ise camianın 10 yıllık hayalinin gerçekleşememesinde önemli etken oldu. Tüm bu olumsuzluklara karşın, 70 puan toplayarak sezonu Süper Lig'e doğrudan yükselen rakiplerimizle aynı puanla tamamlamamızı başarısızlık olarak değerlendiremeyiz. Son maçın ardından duyduğumuz, gördüğümüz ve bir şekilde bize iletilen, şu anda detaylandıramayacağım bazı olaylar ise sezon içinde tahmin edilenden çok daha farklı ve beklenmedik rakiplerle de mücadele ettiğimiz gerçeğini yüzümüze vurdu."

"Samsunspor'a aidiyetini geçmişte olduğu gibi bu sezon içinde de maddi ve manevi kanıtlamış biri olarak bu veda şeklinin içime sinmediğini de belirtmek istiyorum. Vurgulamak istediğim bir başka önemli konu da; daha önce ifade ettiğim şekilde sözleşme şartlarının gereği konusunda anlaşma isteğime ve fedakarlık yapma talebime kulüp yetkililerinin cevap vermemesi nedeniyle ayrılık süreci iddia edilenin aksine istifamla sonuçlanmamıştır.

"Samsunspor sevgisini kendi menfaatlerinden önde tutan herkese minnettarım"

Görev süremiz boyunca yanımızda olan, bizimle sevinip bizimle üzülen, destekleriyle bize güç veren, Samsunspor sevgisini kendi kişisel hesaplaşmalarından ve menfaatlerinden önde tutan herkese minnettarım. Altınordu maçının son düdüğüyle hayal kırıklığı ve duygu yoğunluğu yaşadığımız anda tribünden ağza alınmayacak sözler sarf eden 3-5 kişiye göstermiş olduğum tepki nedeniyle üzüntümü de belirtmek isterim. Gerek sosyal medya, gerekse diğer iletişim araçlarıyla bize sevgi ve ilgilerini ileten taraftarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Samsunspor camiası hak ettiği Süper Lig'e en kısa sürede ulaşır ve büyük taraftarıyla gururumuz olmaya devam eder."