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Spor

Ertuğrul Sağlam maç sonunda Bursaspor taraftarlarıyla tartıştı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam maç sonu düzenlenen basın toplantısına da katılmadı

19 Ekim 2014 21:40

Eskişehir Teknik Dİrektörü Ertuğrul Sağlam, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Bursaspor karşılaşmasının ardından soyunma odalarına giden tünele girerken, ev sahibi ekibin taraftarlarıyla tartışma yaşadı.

Radikal’de yer alan habere göre, tartışmaya yardımcı antrenör Özhan Pulat da dahil olurken, güvenlik güçlerinin sakinleştirmeye çalıştığı Sağlam'ın oldukça sinirlendiği gözlendi. 

Eskişehirspor Medya Sorumlusu Mehmet Öztürk, Sağlam'ın moralinin bozuk olduğunu ve basın toplantısına katılamayacağını duyurdu. Basın mensuplarından özür dileyen Öztürk, bu kararın nedenini soran gazetecilere, "İçeride yaşanan bir iki olaydan dolayı morali bozuk. Belki kendisi veya kulüp bununla ilgili bir açıklama yapabilir" yanıtını verdi.

 

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