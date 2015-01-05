Ertuğrul Sağlam istifa etti

Eskişehirspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, takımının sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlamasının ardından istifa etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 16 puanla 13. sırada tamamlayan kırmızı siyahlı takımın teknik patronu Sağlam, yöneticilerin bütün çabalarına rağmen görevi bırakma kararından dönmedi. Ertuğrul Sağlam dün Gaziantepspor'a kendi sahalarında 3-1 yenildikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada, istifa sinyallerini vermişti. Sağlam, görevi bırakacağını şu sözlerle ima etmişti:

‘Bu kadroyla beklentilere cevap veremeyiz’



"Bu şartlarda bu imkanlarla, bu oyuncu grubuyla beklentilere cevap vermemiz zor. Böyle olunca herkesin motivasyonu bozuluyor. Taraftar da biz de üzülüyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ancak bu kadar oldu. Ben yine de en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Oyuncuların ve camianın motivasyou açısından bazı şeylerin değişmesi gerektiği ortaya çıktı. Bunu da yapmak lazım. Bakalım inşallah bundan sonrası Eskişehirspor için daha hayırlı olur."

"Sıkıntılı bir ortamda zor şartlarda mücadele ediyoruz. Futbolda başarılı olma adına birçok değer eksik. Buna rağmen 1 buçuk senedir yoğun şekilde çalışıyoruz. Ancak daha iyisini yapacağımızı düşünmüyorum. Oyuncuların da motivasyonunun yeniden başlaması için bir şeylerin değişmesi gerekecek."

Ertuğrul Sağlam'ın yerine teknik direktör arayışına başlayan Eskişehirspor yönetiminde Önder Özen ve Michael Skibbe'nin adları ön plana çıktı.