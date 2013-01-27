Bursa'da Sağlam dönemi sona erdi... Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam görevinden istifa etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 4-1 mağlup olan Bursaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti.

Telefonları açmayan ve kimseyle görüşmek istemeyen Sağlam'ın, yarın Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek, basın mensuplarına açıklama yapacağı öğrenildi.

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, bugün yapılan antrenmana çıkmadı. Özlüce Tesisleri'nde yönetimle konuşan Sağlam'ın istifa kararı verdiği ve istifasını yönetime sunduğu öğrenildi.

Sağlam, telefonlarını açmazken, şu an için kimseyle görüşmeyeceğini söylediği ifade edildi. Yeşil beyazlı yönetim konuyla ilgili şu an için herhangi bir açıklama yapmazken, Sağlam'ı kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştıkları ifade edildi.

Sağlam, yarın Özlüce Tesisleri'nde saat 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla istifa kararını medya önünde açıklayacak.

Sağlam, 2009-2010 sezonunda Bursaspor'a tarihindeki ilk şampiyonluğu yaşatmıştı.