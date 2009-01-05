Ertuğrul Sağlam iddialı



Bursaspor'un yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, 3.5 yıllık sürede camianın 45 yılda yakalayamadığı, çok isteyip de ulaşamadığı başarılar için geldiğini söyledi.







Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Taraftarlarımızın sevgisine, ilgisine layık olmak, beklentilerini karşılamak için bundan sonra kesinlikle daha fazla çalışıp, fedakarlık edip daha üretken olmanın yollarını arayacağız'' dedi.



Sağlam, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, futbolcu, teknik kadro ve yönetim kalitesi ne kadar iyi olursa olsun, bu bütünlüğe taraftarların, şehrin ve medyanın gücünün de katılmaması halinde başarının hayal olacağını söyledi.



Övgüde olduğu gibi yapılacak eleştirileri de doğal karşılayacaklarını, medyanın yapılan yanlışları düzgün bir şekilde kamuoyuna ve kendilerine iletmesinden rahatsızlık duymayacaklarını belirten Sağlam, ancak eleştirilerin yapıcı ve başarıya teşvik edici şekilde yapılmasını istediklerini bildirdi.



Sağlam, başarıya ulaşmak için belli bir sürece ihtiyaçlarının olacağını, ancak bu süreci yaşarken kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlediklerini dile getirerek, kısa vadede Bursaspor'un Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda yapabileceğinin en iyisini yapması için çok çalışacaklarını belirtti.



Bir taraftan günlük başarıları yakalamaya çalışırken, diğer taraftan üretimde bulunmak zorunda olduğunu anlatan Sağlam, ''Bunu açmak gerekirse çalıştığımız tüm takımlarda Samsunspor, Kayserispor ve Beşiktaş'ta, altyapıdan birçok futbolcunun A takıma kazandırıldığını görürsünüz. Bursa'nın ve Bursaspor'un da futbolda altyapıya ilişkin çok ciddi bir potansiyeli olduğu biliniyor. Biz bu potansiyeli sonuna kadar kullanıp hem A takıma hem de Türk futboluna yeni yıldızlar, yeni futbolcular kazandırmanın telaşını yaşayacağız. Geleceğin planını yapma zorunluluğumuz var. Yani burada birkaç işi bir arada yürütme görevimiz var. Taraftarlarımızın sevgisine, ilgisine layık olmak, beklentilerini karşılamak için bundan sonra kesinlikle daha fazla çalışıp, fedakarlık edip daha üretken olmanın yollarını arayacağız'' dedi.



YUSUF ŞİMŞEK'E İZİN



Ertuğrul Sağlam, Trabzonspor'un transfer etmek istediği Yusuf Şimşek'e kafasındaki sorunları giderene kadar izin verdiğini bildirdi.



Trabzonspor'un Yusuf'u ısrarla istediğini, bugün iki kulüp yöneticileri arasında konuya ilişkin görüşme olacağını belirten Sağlam, ''Başkanımız bugün İstanbul'da Trabzonsporlu yöneticilerle tekrar görüşüp, umuyorum ki, bu konuya bir çözüm bulacaktır. Çünkü olay uzadıkça bu konudan hem Bursapsor hem Yusuf hem de bizler sıkıntı duymaya başladık. Oluşan bu durum karşısında Yusuf'un zihninin bulanık olduğunu ve kendisini buraya veremediğini gördüm ve kendisine Fenerbahçe maçı sonrasına kadar izin verdim. Onun bu kafayla burada olması zaten bize zarar verirdi. Problemlerini çözene kadar gelmemesini söyledim. Daha sonra gelişen olaylara göre yeni bur duruş belirleyeceğiz'' diye konuştu.



Sağlam, Brezilyalı oyuncu Marcelinho'nun da ülkesinden dönmemesinin yaşadıkları bir diğer problem olduğunu vurguladı.



TRANSFER KONUSU



Bursaspor'un bu yıl özellikle yabancı oyuncu transferi konusunda sıkıntı yaşadığını dile getiren Sağlam, belki de yeşil-beyazlı takımın bu sezon yabancı oyuncularından en az katkıyı alan kulüp olduğunu söyledi.



Sağlam, başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle takıma kaliteli oyuncuların kazandırılması konusunda hemfikir olduklarına işaret ederek, ''3 senenin sonunda şampiyonluğa oynayacak bir takım oluştururken, diğer taraftan takıma yapılacak transferlerin de kaliteli olmasına bakacağız. Bizim de tespitlerimiz var. Kulübün mali durumunu da göz önüne alarak kaliteli oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. 3,5 yıllık süreç içinde camiamızın 45 yılda yakalayamadığı, çok isteyip de ulaşamadığı başarılara ulaşmak için buradayız'' diye konuştu.



Bir gazetecinin, ''Bursaspor'un eksiklerini, hangi mevkilerde sıkıntı yaşadığını tespit ettiniz mi? Ayrıca transferde yerli oyuncu da düşünüyor musunuz'' yönündeki sorusu üzerine Sağlam, ''Evet, bazı tespitlerimiz var. Transfer yapılması elzem mevkiler var. Ancak Fenerbahçe ile yapacağımız kupa maçının ardından Antalya'da bir turnuvaya katılıp orada iki maç daha oynayacağız. Burada eksikleri tam olarak tespit edip, ona göre hareket edeceğiz. Transferde aceleci olmayacağız. 2 hafta sonra olsun, ama gerçekten takıma katkı sağlayacak oyuncu alalım. Yerli oyuncular da gündemimizde, ancak bununla ilgili önce Yusuf'un durumunun netleşmesi lazım'' dedi.



Sağlam, ''Yusuf'un gitmesi halinde İliç'in alınacağı yönünde söylentiler var. Ayrıca Trabzonspor'dan Yusuf'a karşılık hangi oyuncuları istersiniz'' sorusunu, ''İliç, gündemimizde yok. Yusuf'a karşılık Trabzonspor'un önerdiği bazı oyuncular var. Bizim de isteyeceğimiz oyuncular olabilir. Burada öncelikle Bursaspor'un menfaati gözetilecek'' diye yanıtladı.



Ertuğrul Sağlam, ''Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapmanıza karşın Bursaspor taraftarı sizi çok çabuk kabullendi. Bunu bekliyor muydunuz'' sorusuna ise ''Doğrusunu söylemek gerekirse evet, bekliyordum. Çünkü futbolculuğum dönemimde de hiç rakip takım taraftarlarının protestosuyla karşılaşmadım'' yanıtını verdi.

