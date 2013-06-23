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Spor

Ertuğrul Sağlam Eskişehirspor'da

Eskişehirspor Kulübü'nün bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Mesut Hoşcan, "Ertuğrul Sağlam ile prensipte anlaştık. Hiçbir sıkıntımız yok" dedi

23 Haziran 2013 11:06

Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mesut Hoşcan, Ertuğrul Sağlam ile prensipte anlaşmaya vardıklarını söyledi.
 
Hoşcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok önemli, ulvi ve kutsal bir görev olan Eskişehirspor başkanlığına seçildiğini ifade etti.

Eskişehirspor taraftarının değişim istediğini anlatan Hoşcan, "Bu değişime delegeler de kulak verdi. Gereğini yaptılar. Zor bir seçim oldu. Bütün sandıklardan başarıyla çıktık. Bundan sonra hep birlikte Eskişehirspor'umuzu daha iyi yerlere taşımak için mücadele edeceğiz. Eskişehirspor'umuzun eski dik duruşunu, Anadolu efsanesi değerlerini ve maneviyatını yeniden kuracağız ve yaşatacağız. Bütün camiamıza hayırlı olsun" dedi.


'Değişime gerek var'


Hoşcan, nasıl bir takım teslim alacaklarını bilemediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biraz sorunlarımız var. Hafta başından itibaren bakacağız. Ertuğrul Sağlam ile prensipte anlaştık. Hiçbir sıkıntımız yok. Kendisi bu gece Eskişehir'e geliyor. Şu anda yolda. Son detaylarla ilgili görüşmelerimizi yapacağız. Ondan sonra gerekli ne varsa bu yönetim onları yapacak. Öncelikle şeffaflığa, güvene ve Fair-Play'e dikkat etmemiz lazım. Türk futbolunda da değişime gerek var."

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