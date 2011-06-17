-ERTUĞRUL SAĞLAM EMNİYETTEN AYRILDI BURSA (A.A) - 17.06.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı ile birlikte geldiği emniyetten tek başına ayrıldı. Ertuğrul Sağlam, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, ''Şu anda açıklama yapacak bir şey yok. Öyle bir durum da yok'' dedi. Bu arada, gözaltına alınan İbrahim Yazıcı, ilk ifadesinin ardından sağlık kontrolü için Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.