-ERTUĞRUL SAĞLAM ELEŞTİRİYİ ''HAZMEDEMİYOR'' BURSA (A.A) - 09.10.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, lider ve yenilgisiz bir takımın eleştirilmesini hazmedemediğini belirterek, ''Bunu Bursaspor'un geleceği açısından endişe ile karşılıyorum'' dedi. Sağlam, Özlüce Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursaspor'un ilk 7 maçın 4'ünü deplasmanda oynamasına karşın en yakın rakibine 5 puan fark attığını anımsattı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanında elde edilen golsüz beraberliğin ardından takımın acımasız bir şekilde eleştirildiğini öne süren Sağlam, şunları söyledi: ''Lider ve yenilgisiz bir takımımın açıkçası eleştirilmesini hazmedemiyorum. Bunu Bursaspor'un geleceği açısından endişe ile karşılıyorum. Yani şunu düşünemiyorum; bu takım liderken bu kadar insafsızca eleştiriliyorsa yarın öbür gün Allah göstermesin bu takım ikinci de üçüncü de olabilir. O zaman yapılacak eleştirileri düşünemiyorum, düşünmek de istemiyorum.'' Sağlam, eleştirilerin bazılarının iyi niyetli olmasına karşın bazılarının maksatlı ve belli bir amaca yönelik olduğunu iddia ederek, şöyle devam etti: ''Biz hem Avrupa Şampiyonlar Ligi hem Spor Toto Süper Lig'de yoğun bir tempoda mücadele ediyoruz. Bir yandan yabancı oyuncularımız adaptasyon sorunu yaşarken her maça diri adam çıkarma adına her karşılaşmaya 6-7 oyuncu değişikliğiyle çıkıyoruz. Sezon ilerledikçe bu takım daha iyi bir duruma gelecek. Futbolcular birileriyle daha çok maç yapacak. Ayrıca adım gibi inanıyorum, yabancı oyuncuların takıma katkısı artacak. Bu takımın geleceği adına daha iyimser olması gereken insanların, ortaya böyle karanlık bir tablo çıkarmaları, açıkçası beni çok üzdü.'' -VOLKAN ŞEN'İN DURUMU- Ertuğrul Sağlam, izinsiz olarak ABD'ye giden Volkan Şen'e kadro dışı cezasının 10 gün içinde aynı hatayı ikinci kez yaptığı için verildiğini söyledi. Volkan'ın kendisinden 2 gün için ABD'ye gitme izni istediğini anlatan Sağlam, şöyle konuştu: ''ABD seyahatinin 2 güne sığmayacağını söyleyerek; kendisine 'gitmen mümkün değil. Ayrıca dönüşte antrenmanlara çıkacaksın, sakatlanma riski var. Bunun hesabını kimseye veremeyiz' dedim. Maalesef Volkan 10 gün önce de aynı hatayı yapmış olmasına rağmen bizden izinsiz ABD'ye gitti. Gitti ama dönüşünde normal antrenman programına katılması gerekiyordu. Onu da yapmadı. Geçen Çarşamba günü akşam ve Perşembe günü sabah antrenmanına katılmadı. Aynı hatayı ikinci kez tekrar edince biz de kendisini süresiz kadro dışı bırakmak zorunda kaldık.''