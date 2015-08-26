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Spor

Ertuğrul Sağlam dünya futbol tarihine geçti

İşte Bursaspor'un rengarenk kadrosu

26 Ağustos 2015 18:16

Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, dünya futbol tarihinde görülmemiş bir takım kurdu. Yeşil beyazlıların kadrosunda 5 kıtadan ve 13 farklı ülkeden oyuncu bulunuyor.

Bu sezon kadrosunu neredeyse tamamen yenileyen Bursaspor, bugün Bursa’ya gelen Japon orta saha oyuncusu Hosogai ile birlikte 16. transferini gerçekleştirmiş oldu. 

Hürriyet'in haberine göre, geçen sezonun gol kralı FernandaoOzan Tufan, Volkan Şen, Şener Özbayraklı, Bakambu, Belluschi, Enes Ünal, gibi yıldız oyuncularını elinde tutamayan yeşil-beyazlı takım, yaptığı transferlerle ise adından söz ettirdi. Şok ayrılıkların yerini doldurmaya çalışan Bursaspor, kaleci Mert Günok’un yanı sıra Macar futbolcu Balasz Dzsudzsak, Miroslav Stoch ve eski Barcelonalı Isaac Cuenca gibi taraftarı heyecanlandıran yıldız isimleri kadrosuna kattı.

Bursaspor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, 5 kıtadan 13 farklı ülkeden oyunculara sahip bir takımın hocası olarak dünya futbol tarihine geçti.

 

5 kıta 13 farklı ülke

 

Gerçekleşen transferlerle beraber yeşil beyazlıların kadrosunda 5 kıtadan ve 13 farklı ülkeden yabancı oyuncu bulunmuş oldu. Bursaspor antrenmanlarını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çeviren kadrodaki o oyuncular ve ülkeleri ise şöyle;

-Tomas Sivok, Tomas Necid / Çek Cumhuriyeti 
-Luis Advincula / Peru
-Dany Nounkeu / Kamerun
-Sedat Berisha / Makedonya
-Aziz Behich / Avustralya 
-Cristobal Jorguera / Şili
-Bakaye Traore / Mali
-Hajime Hosogai / Japonya
-Pesqueira Josue / Portekiz
-Miroslav Stoch / Slovakya
-Isaac Cuenca / İspanya
-Balazs Dzsudzsak / Macaristan
-De Sutter / Belçika

Bu arada, sabah saatlerinde Bursa’ya gelen Japon oyuncu Hosogai ile bugün sözleşme imzalanacak. Tecrübeli oyuncu Bursaspor’un akşam 18.00’deki antrenmanına katılacak. 

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