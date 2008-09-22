Ertuğrul Sağlam: Çok kaçırdık



Beşiktaş teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Gaziantepspor karşısında rakip 10 kişi kaldıktan sonra bir çok pozisyondan yararlanamadıklarını söyledi. Sağlam, rakibi oynatmama konusunda hala eksikliklerinin olduğunun da altını çizdi.





Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, geçen hafta yitirdikleri liderliği, Gaziantepspor'u yenerek yeniden ele geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Ertuğrul Sağlam, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında, şampiyonluk yarışında tüm rakiplerinin kazandığı haftada kendilerinin de galip gelmek istediğini ifade ederek, ''Karşımızda çok iyi bir kadroya sahip ve lige iyi başlamış, formunun zirvesinde bir takım vardı. Dolayısıyla bu maçın zor olacağını biliyorduk. Maçın geneline baktığımız zaman, oyunun dengede gittiğini söyleyebiliriz. Ne zamanki 10 kişi kaldılar oyun üstünlüğü bize geçti. Birçok gol pozisyonu yakaladık. Maç 3-0 bitti ama daha farklı olabilirdi'' şeklinde konuştu.



''Geçen hafta yitirdiğimiz liderliği yeniden ele geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz'' diyen Sağlam, 5. resmi maçlarında da gol yemediklerini, bunun da takım savunmasında ne denli yol katettiklerini gösterdiğini bildirdi.



Önce zorlu Trabzonszpor, ardından çok güçlü Metalist Kharkiv ile oynadıklarını vurgulayan Sağlam, ''Bu maçtan 2 gün sonra tekrar iyi bir takımla oynamak zordu. Ama bu 3 karşılaşmadan da istediğimizi aldığımızı söyleyebiliriz. Bundan sonraki dönemde elde ettiğimiz liderliği bırakmamak için çalışacağız'' diye konuştu.



Sağlam, Gaziantepspor maçında kadroda değişiklikler yaptıklarını da hatırlatarak, ''Geniş bir kadromuz var. Her futbolcu oynayabilecek durumda. Bugüne kadar görev veremediğimiz oyunculara görev verdik. Maç kondisyonlarını ve maç deneyimlerini artırmak ve o arkadaşlarımızı da bu takım içine almak için böyle bir şey yaptık'' dedi.



Kaçırdıkları goller için biraz daha çalışmaları gerektiğini belirten Sağlam, ''Ayrıca gol yemiyoruz ama rakibi oynatmama konusunda biraz daha yol almamız gerekiyor'' diye konuştu.