Ertuğrul Sağlam: Beşiktaş'tan teklif alırsam düşünürüm

Ertuğrul Sağlam, Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan teklif almadığını ancak teklif gelmesi durumunda bunu düşünebileceğini açıkladı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bir üniversitede katıldığı söyleşide, futbolculuk, antrenörlük kariyeri ve futbolla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilere, sağduyulu taraftar olma çağrısında bulunan Sağlam, şampiyonluğun insan hayatından önemli olmadığını belirtti.

Bursaspor teknik direktörlüğünden ayrıldıktan sonra ismi birçok takımla anılan Sağlam, "Beşiktaş'tan teklif almadım. Alırsak, düşünürüz. Bizim hayatımızda önemli takımlar var. Samsunspor'da başladım, on senem geçti. Önemli şehir ve takımdır. Daha sonra Kayserispor'a geldim. Kayserispor antrenörlük kariyerimdeki çok hızlı yükselişin gerçekleştiği yerdir. Beşiktaş önemlidir, 8 senem geçti. Bursa çok önemlidir, 4 senem geçti ki antrenörlük kariyerimin en önemli başarılarına ulaştım. Allah'ıma şükürler olsun ki bu ayrıldığım 4 takımdan da çok güzel ayrıldım. Bu 4 takımdan da teklif gelirse bundan sonra çok rahatlıkla kabul edebileceğimi söyleyebilirim" dedi.

Beşiktaş'ta sözleşmesi fesh edilen teknik direktör Samet Aybaba'yı başarılı bulduğunu dile getiren Sağlam, "Bence Samet Aybaba kesinlikle başarılı bir sezon geçirdi. O kadar kısıtlı imkanlara rağmen" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da takım çalıştırmayı da düşündüğünü dile getiren Sağlam, "Her Türk antrenörünün bir hedefi vardır o da bir Anadolu takımıyla şampiyonluktur. Allah'a şükürler olsun ben bunu Bursaspor ile yaşadım. Bundan sonra bu başarı çıtasını daha yukarıya çıkarabilmek için çalışacağız. Hedefim yurtdışında Türk antrenörlüğünü başarıyla temsil etmek. Uygun şartlar olursa Avrupa'da bir takımda hocalık yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Bursaspor ile yaşadığı şampiyonluğa da değinen Sağlam, "Türkiye'de bir Anadolu takımının şampiyon olması kolay değildir. Bizim Bursaspor'da yaşadığımız şampiyonluk bir mucizeydi. Bundan sonra mucizenin mucizesinin yaşanması gerekecek. Daha zor olacak" dedi.