Ertuğrul Sağlam: "Düğüm ilk dakikalarda çözülecek"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe karşısında ilk dakikalarda baskı kurup kazanmayı amaçladıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe\'nin konuğu olacak olan Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kayserispor Teknik Direktörü antrenman öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe mücadelesinde ilk 10-15 dakikalık dönemde baskı yemeden baskı kurmaları halinde kazanabileceklerini ifade eden Sağlam, \"\"İki maç kaybeden Fenerbahçe taraftarı önünde kazanmak isteyecektir. Hiçbir takım kendi sahasında kaybetmek istemez. Maçın başı çok önemli. Pozisyon vermezsek ve baskı kurabilirsek oyun bizim lehimize döner. Gol atmak için şansımız artar diye düşünüyorum” dedi.

Takım olarak her geçen hafta daha iyiye gittiklerini kaydeden Sağlam, \"Bizim adımıza iyiye giden şeyler var. Futbol adına Evkur Yeni Malatyaspor maçında, Bursaspor maçına nazaran daha etkili oynadık. Analiz ve istatistik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Üç maç sonrası ligin tek gol yemeyen takım olmamız da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Geçiş süreci yaşamak zorundayız. Geçen sezonun 2’inci yarısında çöküş yaşanmış, onun etkilerini gidermeye çalışıyoruz. Daha iyi olacağız. Takımın neredeyse yüzde 50’si değişti. Adaptasyon sorunu çözülecek ve Kayserispor daha iyi olacak\" ifadelerini kullandı.

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