-Ertuğrul Sağlam: "Bobo'dan vazgeçtik" BURSA (A.A) - 03.01.2012 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kulübün resmi yayın organı olan Bursaspor TV'ye yaptığı açıklamada, oyuncu arayışlarının ve görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, kadrodaki oyunculardan daha iyisi olmadığı takdirde transfer yapmayacaklarını söyledi. Transferde işin ekonomik kısmının önlerine engel olarak çıktığını ifade eden Sağlam, cuma gününe kadar ciddi adım atmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: ''Arayışlarımız devam ediyor. Bobo'nun şartları ağır geldi bize. Bobo'dan muhtemelen vazgeçtik. Bobo ile ilgili karşı taraftan bizim kabul edebileceğimiz bir rakam gelmezse kesinlikle bu oyuncuyu almaktan vazgeçeceğiz. Bobo olmadıysa alternatif elimizdeki isimlere bakacağız. Sadece Bobo'ya endeksli bir transfer politikamız yok. Bobo'dan hariç 3 tane daha alternatif isim var elimizde. Transfer konusunda 2 gün içinde net şeyler ortaya çıkacak. Açıkçası biraz daha hızlı davranmamız gerekiyor. Bir tane sağ kanada bir tane de ön tarafa oyuncu alacağız. İki oyuncu da yabancı olacak ama yurt içinden de olabilir.'' Kaleci Carson'un takıma ciddi katkısının olduğunu, Basser, N'Diaye, Adem'in de as kadroda yer aldığını anımsatan Sağlam, Sestak'ın son dönemde performansının artmaya başladığını, Bangura'nın milli takımda geçirdiği sakatlıktan sonra toparlanamadığını, Tagoe'nin de Gana Milli Takımı'nda forma giydiğini anlattı.