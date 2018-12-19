T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ertuğrul Özkök'ün annesi vefat etti

İZMİR, (DHA)- HÜRRİYET Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'ün annesi Hafize Özkök (90) tedavi gördüğü Urla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti

19 Aralık 2018 20:37

İZMİR, (DHA)- HÜRRİYET Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök\'ün annesi Hafize Özkök (90) tedavi gördüğü Urla Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybetti.
Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök\'ün annesi Hafize Özkök, palyatif bakım gördüğü Urla Devlet Hastanesi\'nde bugün hayatını kaybetti. Hafize Özkök\'ün cenazesi yarın öğle vakti Alsancak Hocazade Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bornova eski mezarlıkta 10 yıl önce hayatını kaybeden eşi Şükrü Özkök\'ün yanında toprağa verilecek.

FOTOĞRAF

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA HÜRRİYET Gazetesi Yazarı ErtuğrulHafizeUrla Devlet HastanesiHürriyet Gazetesi Yazarı ErtuğrulAlsancak Hocazade CamiiBornovaFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24