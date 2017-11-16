Ertuğrul Özkök'ten Yiğit Bulut'a: Bu defa dersini iyi öğren ki, 'iltica' talebinde gerekçelerin daha sert olsun!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 8 yıl önce "Fethiye açıklarında balina gördüm...” başlıklı yazısına "Ben Fethiye balinası ile uğraşan gayriciddi Ertuğrul Özkök’le aynı çatı altında olamam...” sözleriyle eleştiren Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Habertürk yazarı Yiğit Bulut'a Antalya Kemer'de önceki günlerde sahile yavru bir balinanın cansız bedeninin vurmasının ardından yanıt verdi. Özkök, Bulut'a "Şimdi söyle bakalım Bay Sert Madde... Akdeniz’de balina var mıymış yok muymuş... Bu defa dersini iyi öğren ki bundan sonraki iltica talebinde daha sert bir gerekçe yazabilesin..." diyerek tepki gösterdi.

Ertuğrul Özkök'ün "Telekinetik sert madde Kemer'de sahile vurdu" başlığıyla yayımlanan (16 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle

DÜN gazetelerde o fotoğrafı görünce, onun yakasına yapışıp sormayı çok istedim.

“Söyle bay baştelekinetik... O yavru balinayı oraya telekinezi ile mi koydular...”

23 Mayıs 2009 günü bir yazı yazmıştım.

Yazımın konusu şuydu:

“Fethiye açıklarında balina gördüm...”

Aman Allah’ım üç gün sonra ne göreyim...

Jöleli telekinezi başdanışmanı yazıyı döşemiş.

Anafikir de şu:

“Akdeniz’de balina mı olur?”

O öyle yazdı ya...

Tescilli düşmanlarım da Uludağ Sözlük’te, Ekşi Sözlük’te anında topa girdiler...

Akdeniz’de balina mı olur...

Hadi şimdi hepiniz gidip bakın. Hayvanın ölüsü hâlâ orada duruyor.

Sonradan anlaşıldı ki, bu başdanışman arkadaş, Ergenekon’dan tutuklanacağı korkusuyla bir teknenin içinde bir hafta bekleyen Yiğit Bulut arkadaşımız, AKP kanadına iltica edip kendini kurtarmak için bahane ararken, benim bu yazımı bulmuş.

Bana 3 yazı ile çakarak, iltica dilekçesini verdi.

Arkadaş telekinetik ciddiyetiyle, gerekçesini de mealen şöyle yazdı:

“Ben Fethiye balinası ile uğraşan gayriciddi Ertuğrul Özkök’le aynı çatı altında olamam...”

İltica dilekçesinin en ilginç bölümü ise kendisini “Sert madde” olarak tarımladığı şu bölümdü:

“Denizanası vardır, elinize alırsınız. Her türlü şekle girer. Bir de daha sert maddeler vardır. Ben kendimi sert madde olarak tanımlarım.”

Yavru balinanın ölüsü önceki gün Kemer sahiline vurdu...

Sert madde de sahil kumu gibi dağıldı...

Şimdi söyle bakalım Bay Sert Madde... Akdeniz’de balina var mıymış yok muymuş...

Bu defa dersini iyi öğren ki bundan sonraki iltica talebinde daha sert bir gerekçe yazabilesin...