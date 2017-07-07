Ertuğrul Özkök'ten Ümit Kocasakal'a: Hasetlik obüsleri fırlatma!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak kullandığı "Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk'le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem" ifadesini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"ne bugüne dek çok sayıda avukat, sanatçı ve vatandaş katıldı.

Ertuğrul Özkök'ün "Mültecileri ülkelerine göndermenin ilk işareti" başlığıyla yayımlanan (7 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Allah aşkına hukukçunun şu bahanesine bir bakın

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal...

- Üstelik bir de akademisyen...

- Orada on binlerce insan “Adalet” diye yürüyor.

- Herkes gönüllü... Kimse onun yakasına yapışıp “Kardeşim sen niye katılmıyorsun” diye falan da sormuyor.

Ama o kendi kendine bahaneler uyduruyor.

Orada yürüyenler güya Atatürk düşmanıymış.

O ise “Atatürk düşmanının hakkı için yürürmüş, ama onunla yan yana yürümezmiş...”

Yahu eski başkan arkadaş...

Katılma...

Katılma ama hiç olmazsa sessiz kal.

Böyle uydurma bahanelerin sütre gerisine yatıp, oradan hasetlik obüsleri fırlatma...