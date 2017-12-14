Ertuğrul Özkök'ten Star yazarına: Biz iktidar yanlısı özel bir misyon yapmadığımız için tarife almadık...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Star yazarı Ersoy Dede'nin dünkü yazısında "İki Hürriyet yazarı köşelerinden Ege sahilindeki evlerinden ya da asgari ücretten pahalı şaraplarından söz ederken kimseyi rahatsız etmiyor" sözleri üzerine yazdı. Özkök, Ersoy Dede'ye seslenerek "Ersoycuğum, vallahi biz özel bir misyon yapmadığımız için özel bir tarife de almadık. Seni tenzih ederim, ama iktidar yanlısı bazı gazete yöneticisi ve yazarların Ergenekon’da, Odatv’de, Silivri’de, o tarihi kumpaslarda yerine getirdiği çok özel misyonları düşününce" dedi.

TIKLAYIN: Ersoy Dede'nin dünkü yazısı

Ertuğrul Özkök'ün "Ortadoğu’nun en ateşli seyircisi biziz" başlığıyla yayımlanan (14 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Ersoy izin al hangi şarabı içtiğimi açıklayacağım

STAR gazetesi yazarı Ersoy Dede dünkü yazısında “iki Hürriyet yazarını” tarif ediyor.

- BİR: Durmadan Ege sahilindeki evini yazıyor...

- İKİ: Asgari ücretten pahalı şaraplardan söz ediyor...

Eveeettt... Hiç yanılmadınız...

Sokakta 10 kişiye sor ikisi bilmem derse, sekizi benim adımı verir...

Ahh Ersoycuğum bir bilsen hangi şarabı içtiğimi...

Ama adını yazamam, artık yasak...

Git Ankara’dan özel izin al...

Ne içtiğimi yazacağım ve sana ispat edeceğim içtiğim şarabın fiyatının ne olduğunu...

Çok da şaşıracaksın...

İktidar patronundan zam istemek bana düştü

ERSOY Dede’nin “alt metinlerini” okuyunca, asıl subliminal mesajın “iki Hürriyet yazarına” değil, iktidar medyası patronlarına verildiği hissine kapıldım.

“Yetmiyor” bizim çocuklara verdiğiniz para diyor... “Onların patronları onlara çok daha iyi para verdi” demeye getiriyor...

Ersoycuğum, vallahi biz özel bir misyon yapmadığımız için özel bir tarife de almadık. Seni tenzih ederim, ama iktidar yanlısı bazı gazete yöneticisi ve yazarların Ergenekon’da, Odatv’de, Silivri’de, o tarihi kumpaslarda yerine getirdiği çok özel misyonları düşününce... Vallahi sonuna kadar haklısın derim... İstersen sen aradan çekil, iktidar patronlarına, onların adına ben haykırayım...

“Patron duy sesimizi... Aydın Bey daha iyi para veriyor, biz de adam gibi yaşayamıyoruz...”