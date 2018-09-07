Ertuğrul Özkök'ten Nazlı Ilıcak yorumu: Acaba ben mi fazla pimpirikliyim

Savcı, "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında, müebbet hapis cezası istedi. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Ilıcak hakkında verilen kararı köşesine taşıyarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha çok demokrasi', 'Daha çok özgürlük', 'Daha çok adalet' açıklamalarını, dört bakanının Avrupa Birliği ile ilgili süreci yeniden başlatacak toplantısını hatırlattı. Özkök, Nazlı Ilıcak hakkında müebbet talebinin bu süreçle çeliştiğini kaydederek, "Üç gün sonra bir mahkemede Nazlı Ilıcak için müebbet hapis cezası isteniyor. Ben mi fazla pimpirikliyim...Yoksa benim de bilmediğim daha derin bir şeyler mi var..." diye yazdı.

TIKLAYIN -Nazlı Ilıcak'a müebbet talebi

Yazar Özkök, "Acaba ben mi biraz fazla pimpirikliyim" diyerek köşesinde dün gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında verilen kararı değerlendirdi. Özkök'ün yazısı şu şekilde:

"Türkiye, tutuklu papaz konusunda bir yol bulmaya çalışıyor...

Bir bakıyorsunuz, gizli bir el papazla ilgili olarak gizli tanığın son gizli marifetlerini sızdırıyor.

Amerika, Avrupa, Yunanistan ile FETÖ’cülerin iadesi konusunda görüşmelerde bir noktaya geliyoruz...

Bir bakıyorsunuz bir anda idam cezası yeniden gündeme geliyor.

Cumhurbaşkanımız “Daha çok demokrasi”, “Daha çok özgürlük”, “Daha çok adalet” diyor, dört bakanınız Avrupa

Birliği ile ilgili süreci yeniden başlatacak çok önemli bir toplantı yapıyor...

Üç gün sonra bir mahkemede Nazlı Ilıcak için müebbet hapis cezası isteniyor.

Ben mi fazla pimpirikliyim...

Yoksa benim de bilmediğim daha derin bir şeyler mi var..."

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