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Ertuğrul Özkök'ten Melih Gökçek'e: Ümmetçilik Keleş başkanı kurtardı mı ki seni kurtarsın

"Artık "ümmet" dönemi değil, şimdi "millet" dönemi..."

05 Ekim 2017 05:10

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, istifa iddialarıyla ilgili “Şu an böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez” sözlerinin ardından yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Gökçek'in "Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir. Çünkü Sayın Erdoğan sadece Türkiye’nin değil ümmetin lideridir" sözlerinin kendisini kurtarmak için "Reis"e hoşluk mesajı gönderdiğini söyleyen Özkök, "Ümmetçilik' Keleş başkanı kurtardı mı ki seni kurtarsın" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "'Ümmetçilik' Keleş başkanı kurtardı mı ki seni kurtarsın" başlığıyla yayımlanan (5 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Melih başkan zorda...

Durumu kurtarmak için “Reis”e güya hoşluk mesajı gönderiyor.

“Sen ümmetin reisisin...”

***

Yahu arkadaşım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, muhafazakârın, AKP’ye oy verenlerin gerçekten bu kadar saf, kolayca kafaya alınacak insanlar olduğunu mu sanıyorsun...

***

Yani zorda kalınca “milleti” unut ve “ümmete” sarıl...

Millet yerine Rabiacılık yap...

***

Yanlış yoldasın arkadaşım...

Türkiye’de köprülerin altından sular epey aktı...

Artık “ümmet” dönemi değil, şimdi “millet” dönemi...

***

İslam ümmeti birbirini boğazlarken, biz hayrın yine Türk milletinden geleceğini gördük.

***

Sonra bir de şuna bak...

Şehrin meydanına diktirdiği o Rabia heykeli Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’i kurtardı mı...

Adam gitti...

***

Diyeceğim, bunları yapacağına, şu sorunun cevabını ara.

Niye senin hakkında bu kadar çok söylenti var...

Bir de Cumhurbaşkanı’nın senin hakkındaki sözlerine AKP’lilerin bile niye bu kadar sevindiğini bir düşün...

***

Galiba senin sevgi miadın doldu...

Antipatik yanından yemeye başladın...

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