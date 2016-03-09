T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ertuğrul Özkök'ten köşe komşusuna: AKP popülizminin kafamıza çaktığı tuzağa sen de düşme

"Irkçılığa ilk karşı çıkanlar birçok ülkede elit sayılan insanlardır"

09 Mart 2016 13:03

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Cengiz Semerci'nin Survivor'a katılan Yılmaz Morgül'ün pilavdan memnın olmayan Yattara'ya ”Türkiye’yle Gine’yi karıştırma, seni gebertirim ben” sözlerine tepki göstermesini eleştirdi. "AKP iktidarı 13 yılda hepimizin kafasına 'Türk eliti, özellikle de ‘Beyaz Türkler’ ırkçıdır' klişesini soktu" diyen Özkök, "Sevgili Cengiz; ırkçılığa ilk karşı çıkanlar da birçok ülkede elit sayılan insanlardır. Lütfen AKP popülizminin kafamıza çaktığı bu tuzağa sen de düşme" ifadesini kullandı.

Özkök'ün Hürriyet'te "Sevgili Cengiz Yılmaz Morgül sarayda doğmuş aristokrat mı" başlığıyla yayımlanan (9 Mart 2016)yazısından bazı bölümler şöyle:

Yılmaz Morgül Ginelilerle ilgili münasebetsiz bir laf söyledi, millet ayağa kalktı.

Cengiz Semercioğlu da dünkü Kelebek’te bu sözleri eleştiriyor ve soruyor:

“Yılmaz Morgül kendini ne sanıyor?

Bir Türk elitisti mi?”

* * *

Sevgili Cengiz, şimdi ben de kalkıp sorsam:

“Cengiz kendini ne sanıyor?

Bir Türk halk insanı mı...”

* * *

“Elitist” diyerek bütün elitleri kastetmediğini ima ediyorsun ama biliyoruz ki, AKP iktidarı 13 yılda hepimizin kafasına şu klişeyi soktu:

“Türk eliti, özellikle de ‘Beyaz Türkler’ ırkçıdır.”

* * *

Bak sevgili kardeşim, insanlık tarihi, bütün dünyadaki örnekleri göstermiştir ki...

Irkçılığı taşıyan asıl gövde, halkın en alt taraflarıdır.

Ve sayıları da sandığımızdan fazladır.

Irkçılığa ilk karşı çıkanlar da birçok ülkede elit sayılan insanlardır.

Lütfen AKP popülizminin kafamıza çaktığı bu tuzağa sen de düşme.

* * *

Nazi Almanya’sı da, Mussolini İtalya’sı da açıkça gösterdi ki, asıl ırkçı tehlike, üst katlarda değil, alt katlardadır..

Unutma faşistlerin en sevdiği kelime “halk”tır...

“Volk” yani...

Neticede Yılmaz Morgül de sarayda doğmuş bir aristokrat değil...

Yazının tamamı için tıklayın

ETİKETLER

ertuğrul özkökakpak partielitlercengiz semercipopülizmsurvivoryılmaz morgülyattara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24