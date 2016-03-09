Ertuğrul Özkök'ten köşe komşusuna: AKP popülizminin kafamıza çaktığı tuzağa sen de düşme

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Cengiz Semerci'nin Survivor'a katılan Yılmaz Morgül'ün pilavdan memnın olmayan Yattara'ya ”Türkiye’yle Gine’yi karıştırma, seni gebertirim ben” sözlerine tepki göstermesini eleştirdi. "AKP iktidarı 13 yılda hepimizin kafasına 'Türk eliti, özellikle de ‘Beyaz Türkler’ ırkçıdır' klişesini soktu" diyen Özkök, "Sevgili Cengiz; ırkçılığa ilk karşı çıkanlar da birçok ülkede elit sayılan insanlardır. Lütfen AKP popülizminin kafamıza çaktığı bu tuzağa sen de düşme" ifadesini kullandı.

Özkök'ün Hürriyet'te "Sevgili Cengiz Yılmaz Morgül sarayda doğmuş aristokrat mı" başlığıyla yayımlanan (9 Mart 2016)yazısından bazı bölümler şöyle:

Yılmaz Morgül Ginelilerle ilgili münasebetsiz bir laf söyledi, millet ayağa kalktı.

Cengiz Semercioğlu da dünkü Kelebek’te bu sözleri eleştiriyor ve soruyor:

“Yılmaz Morgül kendini ne sanıyor?

Bir Türk elitisti mi?”

* * *

Sevgili Cengiz, şimdi ben de kalkıp sorsam:

“Cengiz kendini ne sanıyor?

Bir Türk halk insanı mı...”

* * *

“Elitist” diyerek bütün elitleri kastetmediğini ima ediyorsun ama biliyoruz ki, AKP iktidarı 13 yılda hepimizin kafasına şu klişeyi soktu:

“Türk eliti, özellikle de ‘Beyaz Türkler’ ırkçıdır.”

* * *

Bak sevgili kardeşim, insanlık tarihi, bütün dünyadaki örnekleri göstermiştir ki...

Irkçılığı taşıyan asıl gövde, halkın en alt taraflarıdır.

Ve sayıları da sandığımızdan fazladır.

Irkçılığa ilk karşı çıkanlar da birçok ülkede elit sayılan insanlardır.

Lütfen AKP popülizminin kafamıza çaktığı bu tuzağa sen de düşme.

* * *

Nazi Almanya’sı da, Mussolini İtalya’sı da açıkça gösterdi ki, asıl ırkçı tehlike, üst katlarda değil, alt katlardadır..

Unutma faşistlerin en sevdiği kelime “halk”tır...

“Volk” yani...

Neticede Yılmaz Morgül de sarayda doğmuş bir aristokrat değil...

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