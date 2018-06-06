Ertuğrul Özkök'ten Gaziantepspor Başkanı'na Akşener tepkisi: Bu mafya bozuntusuna haddini bildirme zamanı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e tepki gösterdi. Özkök, "Bu mafya bozuntusuna haddini bildirme" dedi.

Gaziantep Spor Başkanı Hasan Şahin, İyi Akşener’i sosyal medya hesabı üzerinden tehdit etmişti. Şahin, Gaziantep’teki mitinginde Gaziantepspor atkısı takan Akşener için “Seni bu atkıya kurban ederim” demişti.

Özkök, "Bu mafya bozuntularına haddini bildirme zamanı" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

Nasıl bir ülke olduk biz... Profesörü çıkıyor, “Silahları gömdük, bizim parti seçilmezse çıkarıp savaşa başlarız” diyor...

*

Bir başkası çıkıyor, göğsünü gere gere, “Sizi bayrak direğine asacağız, kanınızda boğacağız” diyor...

*

Eh onlara ses çıkaran olmayınca... Bu defa bir futbol kulübünün başkanı çıkıyor, seçime giren kadın siyasetçiye saydırmaya başlıyor:

“Seni kurban ederiz...”

*

Bakıyorum, “Sen bir dakika dur bakalım” diyen yok... Meydan boş, adam da azdıkça azıyor...

Kim bu adam? Bir kulüp başkanı... Yani hepimizin yakasına sarılıp sormamız lazım:

“Kardeşim sen nereden buluyorsun bu cüreti?”

*

Ülkenin şu anki Cumhurbaşkanı dahil, herkes seçim meydanlarında haykırıyor...

Daha demokrat, daha adil, daha özgür bir Türkiye vaat ediyor herkes...

Mademki hepimiz mutabıkız...

Mademki hepimiz daha özgür düşünebilen, daha özgür konuşabilen, daha adil, daha demokrat bir Türkiye istiyoruz...

İşte 24 Haziran’dan önce bir samimiyet testi...

*

Hadi artık hep birlikte “Dur” diyelim bu mafya bozuntularına...

İster kendi tarafımızda, ister karşı tarafta olsun...

Kim ki bu mafya üslubu, bu mafya yöntemi, bu âlem raconu ile başkasını sindirmeye, korkutup mahallemizden kaçırtmaya kalkar...

*

Karşısında hem ‘cumhuru’

hem ‘milleti’ bulsun...

*

Haddini bildirelim artık bu mafya bozuntularına...